Indireta para Textor? Paiva cita Chelsea com 3 volantes na final do Mundial

Ex-técnico do Botafogo, Renato Paiva citou a formação do Chelsea com três volantes após o título do time inglês no Mundial de Clubes, em uma postagem nas redes sociais. O esquema foi parecido com o adotado por ele na eliminação dos cariocas para o Palmeiras, nas oitavas de final, e foi uma das causas da sua demissão.

Chelsea jogando com três volantes e um 10 de falso ponta que com a bola jogava por dentro no corredor central! Mas pode? [emojis de risada] Renato Paiva, no Instagram

O Chelsea jogou a final contra o PSG com Moisés Caicedo, Enzo Fernández e Reece James no meio de campo. O Botafogo foi eliminado pelo Palmeiras atuando com Danilo, Allan e Marlon Freitas.

Demissão polêmica

Renato Paiva foi demitido do Botafogo depois da eliminação nas oitavas de final do Mundial. John Textor, dono da SAF do clube, demitiu o português por ele não ter seguido o "Botafogo Way", uma ideia de jogo ofensivo.

Por que demiti Renato Paiva depois de ele vencer o PSG? Ele quebrou seus próprios princípios, não seguiu o plano. Ele é um treinador posicional, muito bom em educar os jogadores, e os torcedores ficaram irritados com a forma como jogamos. Deveríamos ter vencido Atlético de Madrid e Palmeiras, somos melhores do que o Palmeiras. Ele quebrou os princípios dele.

Perguntei a ele qual foi o melhor jogo da sua carreira e ele respondeu PSG. Depois, perguntei qual foi o melhor jogo da minha carreira, e eu disse PSG. Eu disse que aqui não era o PSG, era o Palmeiras. Palmeiras não é o PSG. 'É hora de jogar futebol, vão lá e acabe com eles'. O que aconteceu? Ficamos recuados e vimos o adversário avançar. Em 10 jogos, ele estava ficando cada vez mais defensivo e, quando você quebra os seus princípios, você tem que sair. John Textor, ao TalkSport

A insatisfação de Textor com Renato Paiva vinha de antes do Mundial, apurou o UOL. O americano estava incomodado desde o empate por 0 a 0 com o Flamengo, no dia 18 de maio.

Naquela ocasião, Textor não concordou com a escalação do técnico português, que optou por uma formação com três volantes, com Gregore, Marlon Freitas e Allan.

Outra situação que incomodou Textor foi a escolha de Renato Paiva em escalar Cuaibano como atacante. O americano entendia que o técnico deveria utilizar o jogador em sua posição de origem, a lateral esquerda.

O Botafogo agora é treinado por Davide Ancelotti, técnico de Carlo Ancelotti. No primeiro jogo sob o comando do italiano, a equipe venceu o Vasco por 2 a 0, na volta à disputa do Brasileirão.