Renato Paiva ironiza Textor após Chelsea derrotar PSG no Mundial com 'estratégia conservadora'

Ex-treinador do Botafogo, Renato Paiva usou as redes sociais para alfinetar John Textor, dono da SAF alvinegra, após a vitória do Chelsea sobre o Paris Saint-Germain na final do Mundial de Clubes.

O Chelsea venceu o PSG adotando uma formação mais conservadora, semelhante à usada por Renato Paiva nas oitavas de final contra o Palmeiras - estratégia que, na ocasião, desagradou John Textor e acabou custando o cargo do técnico português, demitido logo após o confronto.

A provocação de Paiva veio após o jornalista Tiago Herani publicar uma análise sobre a estratégia do Chelsea nas redes sociais: "Com os três volantes em cena, Palmer foi deslocado para a ponta direita. Mas, na hora de atacar, dava passos para dentro e abria o corredor para subida do Gusto. Do outro lado, Pedro Neto também era uma opção constante no contra-ataque. Tava na cara que uma chance perigosa seria criada nos corredores."

Renato Paiva compartilhou o trecho nos stories do Instagram e ironizou: "Chelsea jogando com 3 volantes e um 10 de falso ponta que com bola jogava por dentro no corredor central! Mas pode?"

No Mundial de Clubes, Paiva comandou o Botafogo na vitória sobre o PSG, elogiada por Luis Enrique, técnico do time francês, que afirmou ter sido "a equipe que melhor se defendeu de nós na temporada."

Na visão de Textor, no entanto, a abordagem mais cautelosa resultou na derrota para o Palmeiras e foi determinante para a saída do treinador. Em entrevista após a demissão, o empresário americano explicou a decisão: "Começou a quebrar os princípios dele, começou a ficar na defensiva. Deveríamos ter vencido o Atlético de Madrid. Deveríamos ter vencido o Palmeiras. Somos um time melhor que o Palmeiras."

"Perguntei a ele qual foi o melhor jogo da sua carreira e ele respondeu PSG. Depois, perguntei qual foi o melhor jogo da minha carreira, e eu disse PSG. Eu disse que aqui não era o PSG, era o Palmeiras. 'É hora de jogar futebol, vão lá e acabem com eles'. O que aconteceu? Ficamos recuados e vimos o adversário avançar", completou Textor.

O Botafogo voltou a jogar no Brasil contra o Vasco, pelo Brasileirão e venceu por 2 a 0. A equipe retorna a campo nesta quarta-feira, contra o Vitória, no Rio. Os alvinegros estão em sexto na tabela, com 21 pontos.