Recado a Pedro? Flamengo promete fazer jogo duro em eventuais propostas

Do UOL, no Rio de Janeiro

Depois das fortes declarações de Filipe Luís, que colocam em xeque a continuidade de Pedro no Flamengo, o rubro-negro tenta reduzir a pressão externa a respeito de movimentos de mercado.

Em resumo, não quer ser forçado a vender jogadores — ainda que seja interesse dos empresários. A promessa é de jogo duro.

Pedro atualmente é representado pela empresa de Giuliano Bertolucci, que já indicou a jornalistas que a saída do Flamengo é um caminho.

Hoje, o Flamengo volta a treinar logo pela manhã. Será o primeiro encontro entre Filipe Luís e Pedro no ambiente de trabalho desde a coletiva bombástica. O atacante esteve no Maracanã para o jogo contra o São Paulo, mas saiu do estádio antes de o treinador falar com a imprensa.

Filipe Luís disse que quer a permanência de Pedro, mesmo após jogar no ventilador o que viu de problemas no comportamento do atacante nos treinos.

O técnico espera desculpas por parte do atacante a respeito do comportamento nos treinos. Isso já gerou uma ebulição nos bastidores com quem gere a carreira de Pedro. O jogador ainda não se manifestou oficialmente sobre o assunto.

Sobre o mercado, o Fla afirmou em nota que "neste momento, não tem interesse, tampouco necessidade, de vender jogadores do elenco. Qualquer movimento neste sentido apenas ocorrerá mediante o pagamento exigido pelo clube, e não por pressão de agentes e intermediários".

O recado não teve menção direta a um caso específico de especulação no mercado, mas serve de forma abrangente e vem na esteira da polêmica com Pedro.

O clube ressaltou que "apenas considera negociações que estejam alinhadas com seus interesses esportivos, estratégicos e financeiros, além de levar em conta o desejo de seus atletas".

Um exemplo recente foi a saída de Gerson, já que o Zenit pagou a multa rescisória e fechou acordo direto com o agora ex-capitão rubro-negro. Se Gerson quisesse ficar, o Zenit não teria pago os 25 milhões de euros (R$ 160 milhões).

Pedro já esteve no meio de uma confusão no Flamengo, quando um membro do departamento de futebol contou ao colunista do UOL Mauro Cezar Pereira de que poderia aceitar vender o jogador por 15 milhões de euros.

Isso não caiu bem na presidência e gerou uma turbulência. Mas maior terremoto veio com a entrevista de Filipe Luís. A iniciativa foi de preservar o elenco.

Pedro tem os treinos de hoje e amanhã para mostrar uma mudança de comportamento. A questão é saber se será suficiente pensando na lista de relacionados para enfrentar o Santos, quarta-feira. Isso se o atacante quiser mesmo querer ficar no Flamengo.