Real Madrid anuncia zagueiro do Benfica após defesa decepcionar no Mundial

As falhas de Asencio e Rüdiger custaram a eliminação do Real Madrid nas semifinais do Mundial de Clubes com vexatória goleada por 4 a 0 diante do vice-campeão PSG. Com o brasileiro Eder Militão ainda sem condições físicas de atuar 100%, o clube foi ao mercado e anunciou a contratação de Álvaro Carreras, que estava no Benfica, de Portugal.

"O Real Madrid e o Benfica chegaram a um acordo para a transferência de Álvaro Carreras, que permanece no nosso clube pelas próximas seis temporadas, até 30 de junho de 2031", oficializou o Real Madrid.

Aos 22 anos, o defensor espanhol é mais um jovem reforço para o técnico Xabi Alonso, que já tinha recebido o meia-atacante argentino Mastantuono, de somente 17 anos, contratado do River Plate. O Real Madrid prevê uma grande temporada 2025/26.

Curiosamente, Carreras já sabe bem o que é defender as cores do Real Madrid. O reforço iniciou sua carreira nas categorias de base do clube merengue, onde jogou entre 2017 e 2020 até o sub-23. Ele saiu para o Manchester United, no qual foi eleito o "melhor jogador sub-23 do clube" na temporada 2021-22 até se transferir ao clube português.

A apresentação oficial de Carreras ocorre amanhã, na Cidade Real Madrid. Antes, o presidente Florentino Pérez recebe o defensor em cerimônia de assinatura do contrato pelas próximas seis temporadas.