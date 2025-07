Real Madrid anuncia a contratação de Álvaro Carreras, ex-Benfica

O Real Madrid confirmou nesta segunda-feira a contratação de Álvaro Carreras, que assinou com o clube até 2031. O lateral-esquerdo chega do Benfica, em uma transferência de 50 milhões de euros (R$ 326 milhões).

Espanhol, Álvaro Carreras já passou pelas categorias de base do Real Madrid, entre 2017 e 2020. Em seguida, foi contratado pelo Manchester United, mas não teve chances no time profissional do clube.

O Benfica contratou o lateral em 2023. Pela equipe portuguesa, disputou 68 partidas e acumulou cinco gols e cinco assistências. Nesta temporada, venceu a Taça da Liga de Portugal com o time de Lisboa.

Do valor pago pela contratação de Carreras, apenas 75% serão do Benfica. 20% do montante será destinado ao Manchester United, enquanto os outros 5% serão retidos pelo Real Madrid, por ser o clube formador do atleta.

Sua apresentação no time espanhol está marcada para esta terça-feira, às 8h (de Brasília).