Presidente do Santos diz que só vai demolir Vila Belmiro quando arrecadar R$ 600 milhões

Nesta segunda-feira, em audiência pública realizada no salão de mármore do Santos para discutir o impacto das obras na Vila Belmiro, o presidente do clube, Marcelo Teixeira, afirmou que a demolição do estádio só acontecerá quando o valor de R$ 600 milhões estiver totalmente arrecadado.

"Hoje o valor estimado é de R$ 600 milhões. Nós queremos assegurar a obra para não ter nenhum tipo de dificuldade para estar com o estádio de pé", afirmou.

Todo o recurso para a obra virá do próprio Santos, por meio da comercialização de cadeiras e camarotes na nova Vila Belmiro, em parceria com a construtora WTorre, que também ajudará na venda desses espaços. O dirigente ressaltou que só dará início à modernização quando o valor total estiver garantido.

"O Santos não quebrará um tijolo sequer da Vila Belmiro apenas com o seguro, que é obrigatório. Só faremos quando atingir o valor total da obra. Quando alcançarmos isso, o Santos terá segurança", destacou Marcelo Teixeira.

Segundo projeções do clube e da WTorre, a venda de cerca de seis mil assentos ? entre cadeiras e camarotes ? deve ser suficiente para arrecadar os R$ 600 milhões necessários para a obra. Essa estimativa já leva em conta a inflação, e a expectativa é de que o custo final possa até ser menor.

"O Santos não quer risco. O concreto aumentou? A previsão do concreto do período de construção está no nível elevado para que, se não precisar de R$ 600 milhões, alcançar R$ 500 milhões. Fizemos isso justamente para depois não dizer que colocaríamos um valor maior", concluiu.

As negociações para viabilizar o novo estádio alvinegro começaram ainda em 2020, na gestão de José Carlos Peres. As conversas, porém, ganharam mais força na reta final do mandato de Andres Rueda, em 2023. Na época, criou-se a expectativa de que as obras começassem ainda em 2024.

Marcelo Teixeira assumiu em janeiro deste ano e, desde então, realizou diversas alterações no projeto. Assim, a construção ainda não saiu do papel. Neste período, aliás, ele chegou a prometer o início de vendas de cadeiras e camarotes mais de uma vez, porém não cumpriu.

Mudando estruturas

Além da nova Vila, o Santos também está caminhando para uma mudança de centro de treinamento. O da base e feminino foi reformado, com a ajuda da NR Sports, empresa do pai de Neymar. Já o profissional deve sair do CT Rei Pelé e ir para Praia Grande.

O CT Vila Praia Grande tem um prazo de entrega de aproximadamente um ano, sem nenhum custo para o Santos.