Portugueses do Manchester United prestam homenagem a Diogo Jota e seu irmão em Anfield

O clima de comoção e homenagens para Diogo Jota e seu irmão, André Silva, mortos em acidente automobilístico na Espanha quando viajavam para o atacante se reapresentar ao Liverpool, continuam em Anfield. Depois da equipe, torcedores e autoridades, foi a vez de os portugueses do Manchester United irem à porta do estádio prestarem tributo ao compatriota.

Tristes e emocionados, Bruno Fernandes, Diogo Dalot e Ruben Amorim estiveram presentes ao estádio de Anfield levando um coroa de flores e uma mensagem representando o elenco do Manchester United a Diogo Jota e seu irmão.

O trio estava vestido de preto e sequer conseguia levantar a cabeça por causa da tristeza pela trágica morte dos compatriotas. Eles estiveram no memorial na entrada do estádio onde estão ocorrendo as despedidas e homenagens ao ex-camisa 20.

"Descansem em paz Diogo e André. Com os mais sinceros cumprimentos de todos do Manchester United", trazia a placa na coroa de flores. Dalot e Amorim fizeram uma oração mais próxima do local das homenagens, enquanto Bruno Fernandes optou por ficar alguns metros para trás, também rezando.

Rival de Liverpool, o Everton também já havia prestado homenagem em Anfield. A comoção é geral na Inglaterra com muitos portugueses indo ao estádio para se despedir do amigo.

No sábado, o Liverpool fez um amistoso na casa do Preston e o jogo foi totalmente de lembranças e homenagens ao ex-atacante. A partida foi paralisada no 20º minuto - alusão à camisa do português -, para celebrações, e os gols foram comemorados à lá Diogo Jota.