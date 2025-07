Porsche lança nova prancha de surfe inspirada em modelo icônico da marca

Uma parceria improvável, mas que já está virando tradição: Porsche e Almond Surfboards anunciaram uma nova colaboração no mundo do surfe.

Depois do sucesso do primeiro projeto em 2024, as marcas voltam a se unir em 2025 para lançar uma edição limitada de pranchas inspiradas no lendário Porsche 911 Carrera RS 2.7, lançado originalmente em 1972.

O resultado é uma prancha swallowtail de 6 pés, disponível em três cores clássicas da marca alemã — branco com detalhes em azul, vermelho ou verde — homenageando os tons originais do esportivo que marcou época.

No total, apenas 72 unidades serão produzidas, em referência ao ano de lançamento do modelo original.

E o preço?

Como já era de se esperar, não é um brinquedo barato: o preço sugerido da Porsche x Almond 911 Surfboard é de US$ 3 mil (cerca de R$ 16 mil).

Criamos uma prancha de alto desempenho que deve agradar tanto surfistas quanto fãs da Porsche — e até colecionadores de design. Fica linda na água, no teto de um Porsche ou como peça decorativa em casa Karsten von Engeln, CEO da Porsche Design of America

Essa não é a primeira vez que o mundo do luxo se aproxima das ondas. Nos últimos anos, outras grifes como Dior, Stüssy, Mercedes e Prada também se aventuraram no universo do surfe.