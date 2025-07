Polêmica! McGregor tem suposto nude vazado e é acusado de assédio por cantora; entenda

No dia de seu aniversário de 37 anos de idade, Conor McGregor voltou a dominar o noticiário em meio a mais uma polêmica. Dessa vez, o ex-campeão peso-pena (66 kg) e peso-leve (70 kg) do UFC teve supostas fotos íntimas vazadas na internet. Quem expôs os chamados 'nudes' foi a cantora americana Azealia Banks, que, inclusive, acusou o astro do MMA de assédio sexual.

Através de suas redes sociais (veja abaixo ou clique aqui), a rapper compartilhou 'prints' de mensagens supostamente enviadas pelo lutador. De acordo com a versão de Azealia, McGregor teria enviado as fotos íntimas sem solicitação ou contexto prévio. Em seguida, a americana acusa Conor de tê-la ameaçado para não abrir o jogo sobre sua postura.

"Como você vai mandar fotos do seu p*** torto para uma mulher e ameaçá-la para não contar. Conor McGregor, cara, você sabe quem eu sou, porra? Isso é assédio. Tipo, como você vai me assediar sexualmente com esse p*** de fazendeiro de batata e depois me ameaçar para não contar? Querido, você não está tentando ser Presidente da Irlanda?", questionou a cantora americana, em sua conta oficial do 'X' (antigo Twitter).

Problemas com a lei

Esta não é a primeira polêmica fora do esporte na qual Conor McGregor vê seu nome envolvido. O ex-campeão peso-pena e peso-leve do UFC, que não luta desde julho de 2021 por conta de uma grave lesão sofrida, coleciona problemas com a lei e incidentes polêmicos nos últimos anos. Entre elas, algumas se destacam, como: acusações de assédio sexual, agressão a um idoso, prisão por infringir regras de trânsito na Irlanda, prisão nos Estados Unidos por quebrar o celular de um homem na Flórida e uma recente agressão a um homem em uma balada de Ibiza.

Vida de lutador acabou?

A cada nova polêmica que surge, um eventual retorno de McGregor ao UFC parece mais e mais improvável. Afinal de contas, já são quatro anos de inatividade. E neste período, o nome do irlandês só dominou o noticiário em episódios turbulentos e casos de polícia. Recentemente, 'Notorious' expressou seu interesse em voltar a competir no evento do Ultimate programado para a 'Casa Branca', em meados de 2026. Apesar do desejo, a atual rotina que o ex-campeão leva não condiz com a de um atleta de alto rendimento.

Like how are you really going to sexually harrass me with the potato farmer dick then threaten me not to tell????

Honey...... ain't u trying to be the president of Ireland what is it giving fam?

Use some fucking sunscreen damn

- Azealia Banks (@azealiaslacewig) July 14, 2025

The motherfucker woke up early LOL. pic.twitter.com/xRS4rUxMvi

- Azealia Banks (@azealiaslacewig) July 14, 2025

