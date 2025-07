Pedro vê fala de Filipe como agressiva e se explica a elenco do Flamengo

Do UOL, no Rio de Janeiro

O atacante Pedro teve uma reunião só com os jogadores do Flamengo, antes do primeiro treino desde as críticas públicas de Filipe Luís sobre o comportamento do atacante.

O camisa 9 entende que a fala do treinador foi feita de uma forma agressiva e desrespeitosa, segundo o UOL apurou.

Pedro não gostou que Filipe classificou o comportamento dele na semana de treinos como algo que "beirou o ridículo".

No Ninho do Urubu, Pedro chamou os companheiros para dar explicações e passar o seu ponto de vista sobre os acontecimentos recentes no Flamengo — dentro e fora de campo.

O camisa 9 não pediu desculpas. Entendeu que não era necessário naquele momento.

Pedro explicou aos companheiros que o vazamento de conversas de um membro do departamento de futebol o afetou diretamente.

A Mauro Cezar Pereira, essa pessoa chegou a dizer que aceitaria negociar o atacante por 15 milhões de euros.

Pedro ficou abalado e isso, na explicação dele, afetou diretamente seu rendimento durante a semana passada.

O camisa 9 até contou aos colegas que entendia ter ficado fora dos relacionados para o jogo contra o São Paulo, sábado, pelo Brasileirão. Mas considera que Filipe passou do pouco na hora de se expressar.

No papo com os companheiros, Pedro disse que está feliz por jogar ao lado dos demais jogadores e alegou que não queria fazer algo para prejudicar o grupo.

Filipe Luís não estava na reunião. Agora, o ponto é ver como o treinador e a diretoria vão reagir.

Filipe disse no sábado que gostaria da permanência de Pedro no Flamengo. Mas não precisava nem receber abraço ou um bom dia dele. A ideia era vencer.