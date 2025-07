Pedro, do Flamengo, se manifesta e condena falas de Filipe Luís: "Desrespeitosas"

A vitória do Flamengo sobre o São Paulo, por 1 a 0, neste sábado (13), no Maracanã, pela 13ª rodada do Brasileirão, ficou em segundo plano após a forte entrevista coletiva de Filipe Luís. O técnico rubro-negro criticou duramente o comportamento de Pedro durante a semana de treinamentos e justificou sua ausência na lista de relacionados. Nesta segunda-feira, o centroavante rompeu o silêncio e se manifestou publicamente, classificando as declarações do comandante como "desrespeitosas".

Em mensagem publicada nas redes sociais, Pedro afirmou que a situação já havia sido resolvida internamente com o elenco e comissão, mas que devia esclarecimentos aos torcedores do Flamengo. O atacante revelou ter se sentido desvalorizado e exposto ao descobrir que um integrante do departamento de futebol do clube o colocou à venda, chegando a definir um valor: 15 milhões de euros. Para ele, isso foi um sinal claro de que estava sendo descartado.

"É inegável que me senti desvalorizado e exposto, após um 'membro' do departamento de futebol do clube ter me colocado à venda e descartado para sequência da temporada", escreveu o jogador. "Construí minha trajetória no Flamengo com muita luta e dedicação. Briguei pelo meu lugar desde o primeiro dia. Conquistei títulos importantes e um lugar na história. Esperava mais respeito."

Pedro reconheceu que o abalo emocional afetou seu desempenho nos treinos ao longo da semana e que, por isso, não foi relacionado para o jogo do Flamengo contra o São Pualo. No entanto, rebateu a forma como Filipe Luís expôs o caso publicamente: "A explicação para não estar relacionado era simples e clara, mas a maneira que foi exposta, publicamente, foi acima do tom e desrespeitosa."

A resposta veio após Filipe Luís não poupar palavras ao falar do jogador. "O comportamento e a atitude do Pedro durante a semana foi lamentável, beirou o ridículo para mim", disse o treinador no sábado. "O que ele fez foi uma falta de respeito. E não duvidei de deixá-lo fora da lista de relacionados porque esse tipo de comportamento pode contagiar."

Além disso, Filipe ainda cobrou uma mudança de postura do atacante: "Espero que ele se recapacite, que ele pense e peça desculpas. Desculpas para os companheiros e volte a ser o Pedro."

No fim de sua nota, Pedro reafirmou o comprometimento com o grupo e virou a chave para a próxima partida. "Aos meus companheiros, tudo esclarecido e conversado. Internamente. Quarta-feira tem Mengão em campo e nada mais importa. Saudações rubro-negras!"

O Flamengo volta a campo nesta quarta-feira (16), às 20h (de Brasília), para enfrentar o Santos, na Vila Belmiro, pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro.