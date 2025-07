Palmeiras volta ao Brasileirão com indefinições e expectativa de saídas

O Palmeiras não teve jogo no último fim de semana, mas vive dias importantes para o presente e o futuro do clube.

A equipe define as situações de alguns atletas após o Mundial de Clubes e o jogo contra o Mirassol, na quarta-feira (16), às 19h (de Brasília), no Allianz Parque, pelo Brasileirão, pode dar algumas respostas ao torcedor.

O que aconteceu

Abel Ferreira tem muitas indefinições no time titular, e a escalação pode indicar o futuro de alguns atletas. A equipe terá mudanças em todos os setores do campo, e o onze inicial pode dar uma boa visão de como o treinador pensa o Palmeiras do segundo semestre.

Mudanças no sistema defensivo. O Palmeiras teve bons momentos no primeiro semestre com uma linha de três defensores: Giay, Gómez e Murilo. Giay (entorse no joelho direito) e Murilo (lesão na coxa esquerda) se lesionaram durante o Mundial, e se Abel quiser manter o sistema, terá mudanças consideráveis. Piquerez passou por cirurgia dentária, mas treinou normalmente no último domingo.

O lado direito da defesa vive indefinição. Marcos Rocha e Mayke são opções a Giay, mas ambos têm contrato só até o fim do ano, e Mayke tem oferta em mãos do Santos. Uma titularidade do camisa 12 pode atrapalhar os planos do Peixe, que já quer o jogador agora. Gilberto, do time sub-20, treinou com os profissionais durante a última semana e pode ser uma novidade entre os relacionados.

O meio-campo tem boas peças, mas Ríos preocupa. Aníbal Moreno e Richard Ríos tiveram destaque no Mundial de Clubes, e o colombiano é sondado por clubes europeus frequentemente desde a Copa América do ano passado. O Palmeiras promete fazer jogo duro por Ríos, mas o atleta tem interesse em uma transferência. Emiliano Martínez e Lucas Evangelista são vistos como ótimas opções de suplentes.

Raphael Veiga também pode ganhar nova chance em novo sistema. O meia não conseguiu se adaptar ao novo esquema do Palmeiras, mas segue muito prestigiado pela direção. Maurício ainda se recupera do procedimento cirúrgico no ombro direito e treinou à parte do restante do elenco no fim de semana.

Sem Estêvão, ataque pode ter cria na direita e reforço na esquerda. O paraguaio Sosa tem como posição favorita o lado esquerdo do ataque, onde Abel mais teve dificuldades de encaixar um jogador para desequilibrar com Estêvão (e perdeu Paulinho para o restante do ano). Allan teve grande destaque no Mundial de Clubes na direita e Felipe Anderson acabou preterido. Facundo Torres foi testado nos dois lados do ataque e também não empolgou.

A situação do camisa 9 também não foi definida. Vitor Roque foi contratado como o reforço mais caro da história do clube, mas passou o Mundial em branco e não balança as redes a quase dois meses (último gol aconteceu no dia 11 de maio, contra o São Paulo), enquanto Flaco López é o vice-artilheiro do time no ano com 11 gols.

O Palmeiras já definiu cinco saídas de jogadores criados na base, e mais podem estar por vir: Garcia (Famalicão), Pedro Lima (AVS Futebol SAD), Kaique (Nacional-POR), Naves (Alverca) e Mateusão (Alverca).

Richard Ríos e Giay são os mais procurados após o Mundial, mas o Palmeiras quer manter ambos no elenco após se firmarem na espinha dorsal de Abel.