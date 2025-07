Palmeiras vence o São Paulo e conquista a Leme Cup sub-11

No último domingo, o Palmeiras venceu o São Paulo por 3 a 0 e se sagrou campeão da Copa Leme sub-11. Kauã Barbosa, Nicolas Alexandre e Antônio Zorzi marcaram os gols que garantiram o título para os Crias da Academia.

Este é o segundo título do Verdão na Copa Leme. Em 2019, derrotou o Athletico-PR por 1 a 0 na decisão e foi campeão pela primeira vez.

Além deste título mais recente, os garotos da categoria sub-11 conquistaram outros quatro no ano. Eles foram campeões da GO Cup, Sanca Cup, Copa Verde e Bellmare International Cup, no Japão.

Campeões invictos

Nesta edição da Copa Leme, o Palmeiras venceu todos os jogos que disputou, foram seis partidas e seis vitórias, com 22 gols marcados e apenas um sofrido.

Nicolas foi o artilheiro da competição com oito tentos, enquanto PH Neto foi eleito o melhor jogador.