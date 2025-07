Palmeiras reencontra três rostos conhecidos contra o Mirassol; veja quem são

O Palmeiras volta a campo nesta quarta-feira, às 19h (de Brasília), quando recebe o Mirassol, no Allianz Parque, pela 14ª rodada do Brasileirão. O duelo reserva um componente especial: o reencontro do Verdão com rostos conhecidos que hoje vestem a camisa do clube interiorano.

O elenco do Mirassol conta atualmente com três jogadores que já passaram pelo Alviverde. O primeiro deles é o zagueiro David Braz, revelado na base alviverde e campeão de uma competição pelo Verdão: Campeonato Paulista de 2008.

A lista de ex-palmeirenses do adversário ainda conta com o meia Matheus Sales, também formado na base do Alviverde. Após subir para a equipe principal em 2016, mas sem se destacar, foi emprestado a cinco equipes diferentes, dentre elas o Coritiba, que o contratou em definitivo no ano de 2021.

Outro nome conhecido pelo torcedor palmeirense é Carlos Eduardo, que atuou em 19 oportunidades em 2019, temporada em que foi contratado junto ao Pyramids, do Egito. O meio-campista defendeu o Palmeiras até o ano seguinte, quando se transferiu para o Athletico-PR.

O Verdão é, atualmente, o quarto colocado do Brasileirão. A equipe de Abel entrará em campo com duas rodadas a menos que a maioria dos clubes. Isso porque teve um jogo adiado antes do Mundial e o da rodada deste fim de semana foi postergado pelo CBF.