Reforço do Palmeiras cita jogo contra Chelsea e explica saída da Inglaterra

Ramón Sosa foi apresentado como novo reforço do Palmeiras, na tarde de hoje, na Academia de Futebol. O terceiro reforço mais caro da história do clube estava no Nottingham Forest, e explicou por que não hesitou em trocar o futebol inglês pelo Alviverde.

O que ele disse

Um passo muito grande para mim e para minha carreira vir para cá. Não é retrocesso. O Palmeiras está em alto nível, briga por muitas coisas. Saiu do Mundial jogando de igual para igual com o Chelsea. Vou crescer muito como pessoa e como jogador aqui. Sosa.

A passagem de Sosa pela Premier League só durou nove meses. O atacante paraguaio disputou 23 jogos, marcou 3 gols e deu 1 assistência.

Sosa custou ao Palmeiras 12,5 milhões de euros (R$ 81 milhões na cotação atual), e pode chegar a 14 milhões de euros (R$ 91 milhões) com valores em bônus. Ele assinou com o Alviverde até o meio de 2030.

O jogador é o novo camisa 19 do Palmeiras. Ele afirmou que tem como posição favorita a ponta esquerda, mas não tem nenhum problema para jogar no lado direito.

Vejas outras falas de Ramón Sosa

Características em campo: "Eu sou um atacante que joga pela esquerda e pela direita. Não tenho problema. No Nottingham, jogava pela esquerda. Na seleção, pela direita. Não terei problema. O Abel vai dizer por onde vou jogar".

Relação com os gringos que já estavam no Palmeiras: "Eu conversei muito com o Gustavo Gómez na seleção. Ele falava maravilhas do clube. Eu também conheço o Palmeiras, vários jogadores passaram aqui que eu gostava. E o Gómez é um exemplo como pessoa e jogador. Também conhecia o Flaco, ele sempre dizia 'vem para o Palmeiras, vem para o Palmeiras'. Ele conseguiu, estou aqui agora".

Estêvão e Premier League: "Um jogador muito importante aqui e vai para uma liga muito competitiva. Conheço a liga, estava na Nottingham. Agora chego bem aqui e sei o que significa o Palmeiras. O Palmeiras briga por tudo, a exigência é grande".

Relação com gringos do Corinthians: "Romero e Garro são meus amigos. Nós conversamos. Mas não falamos muito [sobre a rivalidade entre Palmeiras e Corinthians]. Vou até mandar mensagem depois, mas até agora não falamos disso".