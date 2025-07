Pachuca se despede de John Kennedy, que retorna ao Fluminense em meio a possível saída de Arias

O Pachuca anunciou oficialmente nesta segunda-feira que o atacante John Kennedy não faz mais parte do elenco. O clube mexicano se despediu do jogador com uma mensagem de agradecimento nas redes sociais e confirmou a rescisão contratual, encerrando o vínculo por empréstimo que começou no início deste ano. O destino do atacante será novamente o Fluminense, clube com o qual tem contrato até o fim de 2026.

A saída de Kennedy acontece em um momento importante para o clube carioca, que pode perder Jhon Arias nos próximos dias. O colombiano está em negociação avançada com o Wolverhampton, da Inglaterra, e o retorno do atleta, herói do título da Libertadores em 2023, passa a ser tratado internamente como reposição natural para a possível lacuna ofensiva.

No México, John Kennedy teve um início animador com a camisa 10, somando nove gols e duas assistências em 22 partidas. Sua melhor fase aconteceu entre março e abril, quando marcou cinco gols em quatro jogos e ganhou destaque na campanha do Clausura. No entanto, a eliminação do Pachuca nas quartas de final para o América e a saída do técnico Guillermo Almada desencadearam uma reestruturação no clube.

Com a chegada do treinador Jaime Lozano, o atacante perdeu espaço, deixou de ser titular absoluto e foi preterido em jogos importantes, como o Mundial de Clubes. A situação se agravou com a contratação de Kenedy, outro jogador revelado em Xerém, que passou a ocupar seu espaço na equipe. A queda de protagonismo gerou insatisfação no estafe do atleta e contribuiu para o encerramento antecipado do empréstimo.

John Kennedy foi relacionado para a última partida do Pachuca, contra o Monterrey, mas acabou cortado da lista em meio à negociação. Agora, retorna ao Rio de Janeiro pouco mais de seis meses depois de ter deixado o clube. Assim como em 2023, quando voltou da Ferroviária e foi decisivo no segundo semestre, o atacante terá nova oportunidade de escrever um capítulo importante pelo clube tricolor.

Com o calendário apertado e a possível saída de Arias, o Fluminense deve acelerar a reintegração de John Kennedy, que chega em condições físicas de atuar. O clube ainda aguarda detalhes burocráticos para oficializar seu retorno.

Sétimo colocado do Brasileirão, com 20 pontos, o Fluminense volta a campo nesta quinta-feira, às 19h30, diante do Cruzeiro, no Maracanã, pela 14ª rodada.