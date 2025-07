Pachuca anuncia a saída de John Kennedy, que retorna ao Fluminense

O atacante John Kennedy, herói da Libertadores de 2023, está de volta ao Fluminense. O Pachuca, clube ao qual o jogador estava emprestado, anunciou a saída do centroavante nesta segunda-feira. Assim, é provável que o Tricolor Carioca tenha pago uma compensação financeira à equipe mexicana para encerrar o vínculo do atleta, que era válido até dezembro de 2025.

Nos últimos dias, o Fluminense procurou o estafe de John Kennedy para entender os cenários de um possível retorno. O atacante de 23 anos estava insatisfeito no Pachuca, principalmente após a mudança de técnico na equipe.

Por conta do possível retorno ao Fluminense, John Kennedy não foi relacionado para o jogo contra o Monterrey, pelo Campeonato Mexicano, no último domingo.

?? | Gracias por tu entrega y compromiso con los colores de Pachuca: ¡Te deseamos mucho éxito en tu siguiente reto, John Kennedy! ? pic.twitter.com/FMX9K5eveP ? Club Pachuca (@Tuzos) July 14, 2025

John Kennedy deixa o Pachuca com um ótimo desempenho. Em 22 partidas, foram nove gols marcados e duas assistências distribuídas. No entanto, o centroavante perdeu espaço na equipe mexicana após a mudança de treinador.

Sob o comando de Jaime Lozano, que assumiu o Pachuca para a disputa do Mundial, o atacante perdeu a titularidade. Na Copa do Mundo de Clubes, saiu do banco de reservas nas duas partidas em que atuou.

Números de John Kennedy pelo Fluminense

O atacante retorna ao Fluminense após sete meses emprestado. No Tricolor Carioca, o centroavante entrou em campo 112 vezes, marcou 21 gols e deu seis assistências, além de ser protagonista no título da Libertadores de 2023.