O que o Palmeiras prepara para o retorno ao Brasileirão após o Mundial de Clubes

O Mundial de Clubes já faz parte do passado no Palmeiras. Focado em recuperar terreno no Campeonato Brasileiro e também em arrumar a casa para se manter forte tanto na Copa do Brasil, como na Libertadores, o técnico Abel Ferreira já arregaçou as mangas para tornar a sua equipe ainda mais competitiva neste segundo semestre.

E essa mudança já ganha corpo na origem, ou seja, nos treinamentos. Neste domingo, ao invés da Academia de Futebol, o treinador português levou seus comandados para trabalhar no Allianz Parque, palco do duelo contra o Mirassol, na próxima quarta-feira, na volta do time palmeirense à disputa do Nacional.

Além do tradicional trabalho técnico e tático, o Palmeiras de Abel quer mais. Para se igualar às equipes que estão no topo como Flamengo e Cruzeiro (ambos com 27 pontos), o treinador português quer intensidade e muita força mental para se credenciar mais uma vez a dar a volta olímpica na competição.

Neste processo de regressar forte no Brasileiro, a partida contra o Mirassol parece mesmo ser um jogo-chave para a diretoria, que pretende transformar o Allianz em um caldeirão. Ingressos a preços populares (a partir de R$ 40) já foram anunciados pelos dirigentes.

Em meio a esse trabalho, a reformulação do elenco é outra pauta que o clube vem analisando. Destaque da equipe, o volante Richard Ríos despertou o interesse de gigantes europeus. A Roma já iniciou negociações enquanto Milan e Porto, de Portugal, também manifestaram interesse.

Valorizado por seu desempenho no Mundial de Clubes, o volante colombiano é uma boa chance de reforçar os cofres. Resta saber se a sua saída não interfere no plano de ação do treinador português para brigar pelos troféus neste restante de temporada.

Entre idas prováveis e vindas consolidadas, o atacante paraguaio Sosa é mais uma carta na manga para Abel aumentar seu leque de opções no setor ofensivo. Anunciado pela diretoria na última quarta-feira, o jogador de 25 anos passa a ser mais uma alternativa após a saída de Estêvão, que agora defende o Chelsea.

Com 22 pontos e apenas 11 partidas disputadas, o Palmeiras aguarda o compromisso de quarta-feira para tentar, definitivamente, entrar na brigar pelo topo. Antes, no entanto, o clube tem um pequeno desafio: dar fim à incômoda sequência de duas derrotas seguidas para Flamengo e Cruzeiro.

Ciente de que essa página precisa logo fazer parte do passado, Abel Ferreira vai aproveitar os treinamentos desta segunda e terça-feira para ajustar a equipe de olho em uma vitória redentora sobre o Mirassol.