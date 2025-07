No duelo de desesperados, Botafogo e Volta Redonda empatam e seguem entre os piores da Série B

Precisando do resultado positivo para respirarem na tabela da Série B do Campeonato Brasileiro, Botafogo-SP e Volta Redonda pouco fizeram nesta segunda-feira no estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto. No duelo de desesperados, a dupla ficou no empate sem gols e seguem dentro da zona de rebaixamento da competição.

Com o resultado, o Botafogo abre a zona de descenso, em 17º lugar, com 18 pontos, empatado com a Ferroviária, porém em desvantagem no saldo de gols (-3 a -5). Já o Volta Redonda amarga a vice-lanterna, com 15 pontos, um a mais que o Amazonas, último colocado com 14. O Paysandu com 15 completa a zona de rebaixamento, em 18º.

O duelo começou agitado, com o Botafogo tendo a primeira grande chance da partida, em cabeçada de Carrillo, por cima do gol. A resposta do Volta Redonda veio com Lucas Tocantins, mas Jefferson tirou em cima da linha. Após o bom início, o duelo caiu drasticamente de qualidade, com muitas faltas e erros de passes.

O time paulista teve uma leve superioridade na posse de bola, porém não traduzia em chance e tampouco em finalizaçãoes à gol. Por sua vez, o time carioca apostou nos contra-ataques e também não teve criatividade para concluir as jogadas. A ida para o vestiário foi de ritmo morno e sem chances criadas por ambos os lados.

A volta para o segundo tempo teve o mesmo panorama do início do jogo. Após boa troca de passes, Carrillo recebeu na área e parou em Jean Drosny. O Volta Redonda respondeu à altura, em uma bomba de Jhonny, que carimbou a trave de Victor Souza. Assim como na primeira etapa, o duelo caiu de rendimento após as chances.

O time da casa, com as mudanças, ganhou fôlego no setor ofensivo, porém a criatividade passava longe dos jogadores. Por sua vez, o Volta Redonda era reativo e só mudou a postura na reta final, com a entrada de PK. O meia assustou em chutes de fora da área, mas nada que obrigasse o goleiro Victor Souza a trabalhar. Nos acréscimos, o Botafogo tentou o último suspiro com Matheus Régis, mas Jean Drosny espalmou e garantiu o empate.

O Botafogo agora volta a campo no próximo domingo, às 16h, quando visita o Amazonas, no estádio Carlos Zamith, em Manaus (AM). Já o Volta Redonda atua no sábado, quando recebe o Athletico-PR, no estádio Raulino de Oliveira, na Baixada Fluminense.

FICHA TÉCNICA

BOTAFOGO 0 X 0 VOLTA REDONDA

BOTAFOGO - Victor Souza; Jeferson, Ericson, Carlos Eduardo e Gabriel Risso (Jean Victor); Gabriel Bispo, Sabit e Leandro Maciel (Marquinho); Jonathan Cafu (Matheus Régis), Carrillo (Alexandre Jesus) e Robinho (Jefferson). Técnico: Allan Aal.

VOLTA REDONDA - Jean Drosny; Jhony, Gabriel Bahia, Gabriel Pinheiro e Sánchez; Pierre (André Luiz), Henrique Silva (Bruno Barra) e Raí (PK); Lucas Tocantins (Vitinho Lopes), Ítalo e Léo Ceará (Chay). Técnico: Rogério Corrêa.

CARTÕES AMARELOS - Leandro Maciel, Carlos Eduardo e Carrillo (Botafogo); Pierre e Henrique Silva (Volta Redonda).

ÁRBITRO - Thaillan Azevedo Gomes (AP).

RENDA E PÚBLICO - Não divulgado.

LOCAL - Estádio Santa Cruz/Arena Nicknet, em Ribeirão Preto (SP).