Milan anuncia contratação de Luka Modric, ídolo do Real Madrid

Nesta segunda-feira, o Milan oficializou a contratação do meio-campista Luka Modric, ídolo do Real Madrid. O croata de 39 anos apareceu nas redes sociais do clube afirmando que já está em Milão e animado com o novo desafio.

"Olá a todos. Já estou em Milão e muito feliz de estar aqui para começar um novo capítulo na minha carreira. Um grande abraço a todos", disse Modric.

No Real Madrid desde 2012, vindo do Tottenham, o meio-campista disputou 597 partidas, marcou 43 gols e contribuiu com 95 assistências.

Durante a passagem pelo futebol espanhol, conquistou seis Ligas dos Campeões, cinco Supercopas da Uefa, cinco Mundiais de Clubes, cinco Supercopas da Espanha, quatro Campeonatos Espanhóis e duas Copas do Rei.

Despedida

Modric fez sua última partida pelo Real Madrid na última quarta-feira, na derrota para o Paris Saint Germain por 4 a 0, que custou a eliminação dos Merengues na semifinal do Mundial de Clubes. O croata entrou em campo aos 18 minutos do segundo tempo e recebeu os aplausos de todo o estádio.

Ao final do jogo, os torcedores prestaram outra homenagem ao ídolo, que já havia sido ovacionado no último jogo no Santiago Bernabéu, em maio, pelo Campeonato Espanhol.