Mauricio treina normalmente, e Abel comanda treino tático em preparação para jogo contra o Mirassol

O Palmeiras treinou na manhã desta segunda-feira, com uma atividade tática em preparação para o jogo contra o Mirassol, pela 14 rodada do Campeonato Brasileiro. A bola rola na quarta-feira, a partir das 19 horas (de Brasília), no Allianz Parque.

O elenco fez uma ativação muscular e em seguida foi para o campo, onde aperfeiçoou conceitos táticos como saídas de bola, marcações e movimentações específicas com a ajuda de estacas no gramado. O meio-campista Mauricio, recuperado de um procedimento no ombro direito, treinou normalmente e pode reforçar a equipe contra o Mirassol. Recuperado de cirurgia dentária, Piquerez, assim como no domingo, também trabalhou com o grupo.

Por outro lado, o técnico Abel Ferreira deve ter os desfalques do lateral direito Giay e do zagueiro Murilo, que se recuperam de uma entorse no joelho direito e lesão na coxa esquerda. Ambos seguem cumprindo cronograma com o Núcleo de Saúde e Performance.

No fim do treino, ainda houve um trabalho técnico de 11 contra 11 em dimensões reduzidas, além de um aprimoramento de jogadas ensaiadas defensivas e ofensivas, orientadas pelos auxiliares Carlos Martinho e Vitor Castanheira. Assim como nos últimos dias, o atacante Riquelme Fillipi e o lateral esquerdo Arthur, ambos do sub-20, completaram a atividade.

O Alviverde é, atualmente, o quinto colocado do Brasileirão, com 22 pontos, cinco a menos que o líder Flamengo. A equipe de Abel entrará em campo com duas rodadas a menos que a maioria dos clubes. Isso porque teve um jogo adiado antes do Mundial e o da rodada deste fim de semana foi postergado pelo CBF.