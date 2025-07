Marcílio Dias bate o Barra-SC pela Série D e volta a vencer após quatro jogos

Nesta segunda-feira, o Marcílio Dias venceu, em casa, o Barra-SC por 1 a 0, pela 12ª rodada da Série D do Campeonato Brasileiro, no Gigantão das Avenidas, em Itajaí (SC). Rodolfo Potiguar marcou o único gol da partida.

Com o triunfo, o Marcílio Dias voltou a vencer após quatro jogos (São Luiz-RS, Brasil de Pelotas, Azuriz-PR e Joinville). Assim, a equipe chegou aos 19 pontos e permanece na quarta posição do Grupo H, na zona de classificação para o mata-mata da Série D. O Barra-SC, que já tem a vaga garantida, permanece na liderança, com 23.

Ambas as equipes têm suas próximas partidas válidas pela 13ª rodada da Série D. O Marcílio Dias recebe o Guarany-RS neste domingo, às 16h (de Brasília), no Gigantão das Avenidas. Já o Barra-SC encara o eliminado São Luiz-RS fora de casa neste sábado, às 16h, no Estádio 19 de Outubro.

O jogo

Em primeiro tempo truncado, o Marcílio Dias saiu na frente. Aos 44 minutos, após bate-rebate em falta cobrada por Levi, Rodolfo Potiguar aproveitou o rebote e acertou um chute de primeira para abrir o placar.

A etapa complementar continuou truncada. O Barra-SC quase chegou ao gol de empate aos 25 minutos: em cobrança de falta, Marcelo arriscou de longe, mas parou na trave do Marcílio Dias. Os visitantes não conseguiram criar na reta final, com a partida se encerrando em 1 a 0 para o time da casa.