Mano cobra postura dos jogadores e assume culpa por goleada sofrida pelo Grêmio

Com uma atuação muito apática, o Grêmio foi goleado pelo Cruzeiro por 4 a 1 neste domingo, no Mineirão, pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro. Na coletiva pós-jogo, o técnico Mano Menezes cobrou uma postura diferentes dos jogadores que, segundo ele, "se esconderam" do jogo em alguns momentos.

"Acho que a saída melhor era pelo lado direito e nós insistimos em uma pelo esquerdo. Nos escondemos um pouquinho de pedir a bola no momento mais difícil do jogo. Nessa hora você tem que mostrar personalidade, não pode desistir de jogar. Para estar em um clube grande, tem que assumir as responsabilidades", disparou Mano.

Em seguida, apesar de cobrar os jogadores, Mano também disse que possui uma parcela de culpa na goleada.

"Quando um jogo entre duas grandes equipes termina em 4 a 1, o treinador certamente tem a parcela de culpa dele. Talvez eu pudesse ter protegido mais a equipe. Penso que minha cobrança inicial para todos era porque tínhamos uma formação para jogar muito mais, mas quase nunca jogamos neste domingo", concluiu o treinador.

Mudanças à vista

Diante da goleada sofrida, Mano Menezes certamente fará mudanças na equipe gremista para a Copa Sul-Americana. Nesta quarta-feira, o Imortal visitará o Alianza Lima-PER, em Lima, às 21h30 (de Brasília), pelo jogo de ida dos playoffs da competição continental.