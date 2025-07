Mundial: Luis Enrique pode ser punido por confusão com João Pedro em final

O técnico Luis Enrique pode ser punido pela Fifa pela confusão com o atacante João Pedro, do Chelsea, na final da Copa do Mundo de Clubes.

O que aconteceu

O Código Disciplinar da Fifa prevê suspensão por ao menos três jogos em caso de conduta violenta ou agressão. Luis Enrique empurrou o brasileiro logo após o fim da partida, que terminou com título para os ingleses.

Os jogadores e oficiais serão suspensos por má conduta conforme especificado abaixo e poderão ser multados de acordo: [...] pelo menos três partidas por conduta violenta; pelo menos três partidas ou um período apropriado de tempo por agressão, incluindo uso de cotoveladas, socos, chutes, mordidas, cuspir em ou agredir um oponente ou uma pessoa que não seja um oficial da partida. Trecho do art.14 do capítulo 2 do Código Disciplinar na Fifa

A punição pode ter que ser cumprida no Campeonato Francês ou até à Liga dos Campeões, mas não é tendência. Segundo o jornal espanhol Marca, essa medida é vista como extrema e "muito difícil" de se concretizar.

"O mais provável é que seja punido economicamente", apontou o tabloide espanhol. Já uma eventual suspensão em jogos deve ser cumprida apenas na próxima edição do Mundial de Clubes.

A FIFA ficou magoada com o que aconteceu com o treinador do PSG. Essa é a realidade. O mais provável é que ele seja sancionado economicamente, pois se a ação for menor ou não muito grave, a punição em termos de partidas seria direcionada para a próxima edição do Mundial de Clubes. Não parece em nenhum caso que o possível castigo seja transferível para a competição nacional ou continental pelo caráter do mesmo, não sendo excessivamente grave, mas nada edificante. Trecho do jornal Marca

Veja a confusão

O que os envolvidos disseram

No final do jogo, houve uma situação totalmente evitável por parte. Meu objetivo, como sempre, é tentar separar os jogadores para que não existam mais problemas. Havia muita pressão. A partir daí, houve vários empurrões por parte de muita gente. Isso não deveria voltar a acontecer. Repito: minha intenção é evitar qualquer situação que piore as coisas. Luis Enrique, técnico do PSG