Lucas Ferreira treina parcialmente, e São Paulo avança em preparação de olho no Bragantino

Nesta segunda-feira, no CT da Barra Funda, o São Paulo avançou em sua preparação para enfrentar o Red Bull Bragantino com uma novidade: Lucas Ferreira. As equipes se enfrentam nesta quarta, às 21h30 (de Brasília), no Nabi Abi-Chedid, pela 14ª rodada do Brasileirão.

Em recuperação de dores na região do quadril, Lucas Ferreira realizou parte das atividades com o elenco são-paulino e, na sequência, treinou à parte com a preparação física. Após vídeo no auditório e aquecimento, o grupo de jogadores foi dividido em dois por Crespo e sua comissão.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Sa?o Paulo Futebol Clube (@saopaulofc)

Enquanto os titulares na partida contra o Flamengo fizeram exercícios de mobilidade e corrida no campo, o outro realizou exercícios de coordenação e aceleração. Na sequência, se enfrentaram em espaço reduzido.

O Tricolor vem de derrota na última rodada, contra o Rubro-Negro, por 2 a 0. Com o resultado, o São Paulo amarga a 15ª colocação do Brasileiro, com 12 pontos, apenas um a mais que o Vitória, que abre a zona do rebaixamento.

Para piorar, a equipe segue sem triunfar fora de casa. Até aqui, são quatro derrotas e um empate, desempenho que contribui para a má campanha na competição.