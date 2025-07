Artilheiro do Brasileirão cola no Palmeiras e tem mais gols que 4 times

O atacante Kaio Jorge anotou um hat-trick na vitória do Cruzeiro sobre o Grêmio, assumiu a liderança isolada do Campeonato Brasileiro e, sozinho, tem mais gols que 25% dos times da Série A.

O que aconteceu

Kaio Jorge foi a 11 gols com os três de ontem e virou o goleador do Brasileirão. Ele ultrapassou o uruguaio Arrascaeta, do Flamengo, que aparece agora em segundo, com nove. Vegetti, do Vasco, é o terceiro, com oito.

O jogador de 23 anos tem média de mais de uma participação em gol por partida. Ele já disputou 12 duelos do Brasileirão e deu duas assistências, de acordo com a plataforma especializada OGol.

Kaio Jorge comemora após marcar para o Cruzeiro contra o Grêmio pelo Campeonato Brasileiro 2025 Imagem: Gilson Lobo/AGIF

Sozinho, o centroavante balançou a rede mais vezes que quatro times no campeonato, com três deles no Z4. São Paulo (10), Vitória (10), Juventude (8) e Sport (5), com os três últimos amargando a zona do rebaixamento.

Kaio Jorge também possui o mesmo número de gols do Santos, seu ex-clube, e está na cola de outros dois, sendo um deles o Palmeiras. O Alviverde e o Fortaleza marcaram 12 gols cada um, mas o time comandado por Abel Ferreira tem dois jogos a menos.

O artilheiro do Brasileirão está em sua segunda temporada após ser repatriado pelo Cruzeiro. Menino da Vila, Kaio deixou o Santos em 2021 para assinar com a Juventus, e retornou ao Brasil no ano passado para defender a Raposa. Ele fez 11 dos 21 gols do time mineiro neste Brasileirão.

Melhores ataques do Brasileirão