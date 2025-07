Juventude vence com Gilberto herói, VAR polêmico e deixa Sport agonizando

O Juventude contou com uma noite iluminada de Gilberto, venceu o Sport por 2 a 0, no Alfredo Jaconi, e ganhou um respiro na luta contra o rebaixamento no Brasileirão.

Gilberto fez os dois gols do jogo. O atacante foi às redes no começo de cada tempo e foi ovacionado pela torcida após o segundo gol e ao ser substituído.

A partida teve participação polêmica do VAR. Ele entrou em ação para ajudar o árbitro na anulação de um gol do Sport em que Zé Lucas não tocou na bola, mas, impedido, teria interferido na jogada.

O resultado pôs fim a um jejum de oito jogos do Juventude. A equipe vinha de seis derrotas e dois empates. A última vitória havia acontecido no dia 12 de abril, contra o Ceará.

O Juventude foi aos 11 pontos e saltou da 19ª para a 17ª posição. A equipe tem a mesma pontuação do Santos, mas fica dentro do Z4 por ter saldo de gols pior (-14 a -3).

O Sport se afundou ainda mais na lanterna do Brasileirão. A equipe pernambucana, que ainda não venceu no torneio, se manteve com apenas três pontos, oito a menos que o Santos, primeiro time fora do Z4, e agoniza na competição.

As duas equipes voltam a campo no domingo. O Juventude enfrenta o Cruzeiro, fora de casa, às 16h (de Brasília). O Sport recebe o Botafogo, às 17h30. Os jogos valem pela 15ª rodada do Brasileirão — os duelos da 14ª rodada, contra Vasco e Atlético-MG, respectivamente, foram adiados porque cariocas e mineiros estarão disputando os playoffs da Sul-Americana no meio de semana.

Como foi o jogo

O Juventude foi letal e terminou o primeiro tempo vencendo. Em casa, a equipe de Caxias do Sul ficou mais com a bola no começo do jogo e saiu na frente em lance de bola aérea, na sua única boa chegada. Atrás no placar, o Sport se lançou ao ataque e rondou a área adversária, porém parou em defesa do goleiro Gustavo e nos erros de finalização.

Lucas Lima em ação durante jogo entre Juventude e Sport no Brasileirão Imagem: ANTONIO MACHADO/ESTADÃO CONTEÚDO

Gilberto atacou de novo, e o Sport ficou só no quase. O Juventude viu seu artilheiro brilhar mais uma vez no começo de uma etapa e ficou confortável na partida. Desesperado, o Leão da Ilha foi com tudo para o ataque, mas acabou frustrado. O VAR entrou em ação e anulou o que seria um gol de Rafael Thyere. No mais, a equipe apenas trocou passes na frente da área do Ju e só assustou Gustavo em cabeceio de Barletta.

Lances importantes e gols

Gilberto coloca o Juventude na frente: 1 a 0. Reginaldo avançou pela direita e alçou na área. Mesmo com a bola longe do gol, Gilberto se antecipou a Rafael Thyere e tocou no canto direito alto de Gabriel, que não conseguiu alcançar.

Gustavo salva o Juventude. Barletta arrancou pela esquerda, invadiu a área e bateu firme. Gustavo caiu no canto esquerdo e mandou para escanteio.

Quase o empate! Barletta se antecipou à marcação em cobrança de falta próxima à linha de fundo e, dentro da pequena área, desviou para o gol. A bola passou perto da trave e saiu.

Gilberto faz mais um: 2 a 0. O atacante recebeu lançamento e disputou pelo alto. Chico cortou mal, e a bola sobrou para Taliari. Ele tocou para Gilberto, que dominou de frente para o gol e soltou o pé para ampliar.

Gilberto comemora gol marcado pelo Juventude contra o Sport no Brasileirão Imagem: Luiz Erbes/Luiz Erbes/AGIF

Perdeu! Zé Lucas recebeu um presente de Marcelo Hermes e, com muita liberdade pela direita, saiu na cara do gol. Ele finalizou cruzado, mas tirou demais e mandou para fora.

Não valeu. Lucas Lima cruzou na área, e Rafael Thyere cabeceou. A bola bateu na trave e entrou. O árbitro validou o gol em campo, mas foi chamado pelo VAR. Ele checou o lance e interpretou que Zé Lucas, que estava impedido e "escoltou" a bola para ela entrar, interferiu na ação do zagueiro que chegaria para cortar. O gol foi anulado.

Gustavo espetacular. Lucas Lima cruzou de novo e, dessa vez, Barletta apareceu no meio da área para cabecear a queima-roupa. Gustavo mostrou tempo de reação e salvou com a ponta dos dedos.

FICHA TÉCNICA

JUVENTUDE 2 x 0 SPORT

Data e horário: 14 de julho de 2025, às 20h (de Brasília)

Competição: 13ª rodada do Brasileirão

Local: Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul (RS)

Árbitro: Jefferson Ferreira de Moraes (GO)

Assistentes: Eduardo Gonçalves da Cruz (MS) e Leone Carvalho Rocha (GO)

VAR: Adriano de Assis Miranda (SP)

Gols: Gilberto (11'/1°T), Gilberto (3'/2°T)

Cartões amarelos: Matheus Alexandre, Lucas Lima (SPT), Hudson, Jadson, Matheus Babi (JUV)

Juventude: Gustavo; Reginaldo, Wilker Ángel, Marcos Paulo e Marcelo Hermes; Mandaca (Alan Ruschel), Hudson (Caíque) e Jadson; Gabriel Taliari (Nenê), Batalla (Giovanny) e Gilberto (Matheus Babi). Técnico: Cláudio Tencati

Sport: Gabriel; Matheus Alexandre, Rafael Thyere, Chico e Igor Cariús (Jefinho); Zé Lucas (Pedro Augusto), Rivera, Sérgio Oliveira (Atencio) e Lucas Lima; Barletta (Romarinho) e Gonçalo Paciência (Kevyson). Técnico: Daniel Paulista