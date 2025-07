Juventude e Sport buscam fim de jejum em duelo de desesperados no Brasileirão

Em busca de reabilitação, Juventude e Sport voltam a jogar no Campeonato Brasileiro nesta segunda-feira, às 20h, quando duelam no Estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul (RS), pela 13ª rodada. Os dois times estão nas últimas colocações, enfrentam jejum de vitórias e querem mostrar que a pausa da competição para o Mundial de Clubes foi proveitosa.

O Juventude está há oito jogos sem vencer no Brasileirão, sendo dois empates e seis derrotas, a última delas para o Grêmio, por 2 a 0, em 1º de junho. A última vitória aconteceu em 12 de abril, quando fez 2 a 1 no Ceará, em casa. Os gaúchos, porém, têm um jogo a menos, pois a partida diante do Palmeiras, pela 12ª rodada, não foi realizada devido à participação do adversário no Mundial. Com oito pontos, está em 19º e penúltimo lugar, mas ainda não está muito distante dos adversários fora da zona de rebaixamento.

O time de Caxias teve bastante mudanças nesta paralisação. O volante Hudson, o lateral-esquerdo Marcelo Hermes, o meia Lucas Fernandes, e os atacantes Rafael Bilu e Gabriel Veron reforçam o time para o segundo semestre. Por outro lado, o clube contou com diversas saídas, como a do meia Jean Carlos, do volante Kelvi e dos atacantes Mauricio Garcez e Petterson.

O técnico Cláudio Tencati também não pode contar com o zagueiro Rodrigo Sam e o lateral-direito Ewerthon, ambos no departamento médico. Dos recém-chegados, Marcelo Hermes deve ser titular, enquanto Hudson briga pela posição com Caíque. O treinador realizou três jogos-treino para avaliar mudanças, com três vitórias: Lajeadense-RS (4 a 0), Juventude Sub-20 (5 a 1) e Esportivo-RS (5 a 2).

Tencati fez um alerta importante sobre as mudanças enfrentadas pelo rival ao longo da pauta do Brasileirão. "Analisando o Sport anterior e o de agora, a gente já viu um comportamento diferente. O Daniel mudou o primeiro sistema, ficou claro o ímpeto de marcação. Sabemos que nós temos necessidade de ganhar o jogo, agora a gente tem que ir com sabedoria, inteligência. Eu não acredito que o Sport só venha para se defender", alertou.

A situação do Sport é ainda mais delicada, pois está em 20º e último lugar com três pontos. Ou seja, a distância para o próprio Juventude, apenas uma posição acima, já é de cinco pontos. O duelo é considerado como fundamental para virar a chave. Único time que ainda não venceu, soma três empates e oito derrotas, sendo a última diante do Mirassol, fora de casa, por 1 a 0, em 1º de junho. Os pernambucanos também têm um jogo a menos porque o duelo da 12ª rodada, diante do Flamengo, não foi realizado por conta do Mundial.

O Sport tem como grande novidade o técnico Daniel Paulista, anunciado no início de junho. Ele estreou na última quarta-feira pela Copa do Nordeste, mas foi eliminado, nas quartas de final. Após empate sem gols com o Ceará, o Sport perdeu a disputa de pênaltis por 4 a 2.

O time pernambucano também buscou reforços no mercado e fechou com o goleiro Gabriel Vasconcelos, que pode ser titular no lugar de Caíque França, o volante Pedro Augusto, o lateral-esquerdo Kevyson, o meia Matheusinho e o atacante Ignacio Ramírez. O atacante Pablo está vetado por lesão na panturrilha, enquanto o lateral-direito Hereda é dúvida. Se não tiver condições, Matheus Alexandre ocupa a vaga.

Daniel Paulista avaliou como positiva sua estreia, apesar da eliminação, mas deixou claro que buscará evolução. "Jogamos para nos classificar, mas infelizmente nas penalidades nosso adversário foi melhor. Tenho que avaliar o que apresentamos como coletivo e gostei de muitas coisas. Nós fizemos um jogo OK, mas eu vou querer mais", projetou.

FICHA TÉCNICA:

JUVENTUDE X SPORT

JUVENTUDE - Gustavo Almeida; Reginaldo, Wilker, Marcos Paulo e Marcelo Hermes; Hudson (Caíque), Jadson e Luis Mandaca; Emerson Batalla, Gilberto e Gabriel Taliari. Técnico: Claudio Tencati.

SPORT - Gabriel Vasconcelos; Hereda (Matheus Alexandre), Rafael Thyere, Chico e Igor Cariús; Zé Lucas, Rivera e Sérgio Oliveira; Lucas Lima, Gonçalo Paciência e Chrystian Barletta. Técnico: Daniel Paulista.

ÁRBITRO - Jefferson Ferreira de Moraes (GO).

HORÁRIO - 20h.

LOCAL - Estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul (RS).