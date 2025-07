Juventude derrota lanterna Sport e respira no Brasileirão

Em um duelo direto contra a zona de rebaixamento, que movimentou a 13ª rodada nesta segunda-feira, o Juventude voltou a vencer após nove jogos. Em casa, no Estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul (RS), levou a melhor sobre o lanterna Sport, ao vencer por 2 a 0, e respirou contra o Z-4 do Brasileirão. Gilberto marcou os dois gols da partida, um em cada tempo.

De qualquer forma, o Juventude ainda segue dentro da zona de rebaixamento, mas subiu para a 17ª colocação com 11 pontos, mesma pontuação do Santos, que é o primeiro time fora do Z-4, mas leva a pior nos critérios de desempate. Já o Sport faz uma das piores campanhas dos pontos corridos no Brasileirão, com apenas três pontos em 12 jogos disputados e nenhuma vitória. Parece, desde já, condenado a voltar para a Série B em 2026.

O Juventude comandou o primeiro tempo do começo ao fim. Tanto que não demorou para abrir o placar. Aos 11 minutos, Reginalo cruzou na cabeça de Gilberto, que mesmo de longe, testou firme para o gol. A bola acabou encobrindo o goleiro Gabriel Vasconcelos que nada pôde fazer.

Do outro lado, o Sport tentou responder com Barletta, por duas vezes, mas em ambas parou em boas defesas do goleiro Gustavo. O Juventude seguiu se defendendo bem e indo ao ataque em contra-ataques.

No retorno do intervalo, o time gaúcho voltou a marcar logo no início da segunda etapa. Logo aos três minutos, depois de um vacilo da defesa pernambucana, Gilberto roubou a bola e bateu cruzado para o fundo da rede, da entrada da área. O lance ainda foi revisado pelo VAR, mas logo o gol foi confirmado.

O Sport chegou a descontar pouco depois, aos nove, em um gol de cabeça de Rafael Thyere, mas houve um impedimento no lance e o árbitro invalidou o lance. Nos minutos finais, o duelo seguiu movimentado, mas o Juventude segurou a importante vitória.

Os dois times voltam a campo no próximo domingo para a disputa da 14ª rodada do Brasileirão. O Juventude visita o Cruzeiro, no Mineirão, em Belo Horizonte (MG), logo às 16h. Mais tarde, às 17h30, o Sport recebe o Botafogo, na Ilha do Retiro, no Recife (PE).

FICHA TÉCNICA

JUVENTUDE 2 X 0 SPORT

JUVENTUDE - Gustavo; Reginaldo, Wilker Ángel, Marcos Paulo e Marcelo Hermes; Hudson (Caíque), Jadson e Luis Mandaca (Alan Ruschel); Batalla (Giovanny), Gabriel Taliari (Nenê) e Gilberto (Matheus Babi). Técnico: Claudio Tencati.

SPORT - Gabriel Vasconcelos; Matheus Alexandre, Rafael Thyere, Chico e Igor Cariús (Romarinho); Rivera, Zé Lucas (Pedro Augusto) e Sérgio Oliveira (Atencio); Lucas Lima, Barletta (Jefinho) e Gonçalo Paciência (Kevyson). Técnico: Daniel Paulista.

GOLS - Gilberto, aos 11, do primeiro tempo e aos três minutos, do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Jadson e Hudson (Juventude). Lucas Lima, Pedro Augusto e Matheus Alexandre (Sport).

ÁRBITRO - Jefferson Ferreira de Moraes (GO).

RENDA - R$ 36.385,00.

PÚBLICO - 6.140 torcedores.

LOCAL - Estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul (RS).