Juventude bate o lanterna Sport e volta a vencer após oito jogos no Brasileirão

Nesta segunda-feira, pela 13ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, o Juventude recebeu o Sport no Estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul, e venceu por 2 a 0. Os dois gols dos mandantes foram marcados por Gilberto.

Com o resultado positivo, o time comandado por Claudio Tencati voltou a vencer após dois empates e seis derrotas e alcançou 11 pontos. A equipe, apesar de ainda estar na zona de rebaixamento, pulou para a 17ª colocação, com o mesmo número de pontos do Santos, primeiro time fora do Z4. Já o Sport seguiu sem vencer na competição. A equipe é a lanterna, com apenas três somados.

O Juventude retorna aos gramados no próximo domingo (20), contra o Cruzeiro, pela 15ª rodada do Brasileirão A bola rola às 16h (de Brasília), no Mineirão. No mesmo dia e rodada, mas às 17h30, o Sport recebe o Botafogo, na Ilha do Retiro.

O primeiro gol do Juventude saiu aos 11 minutos de jogo. Gilberto recebeu o cruzamento de Reginaldo e, de cabeça, mandou ao fundo das redes.

Já aos três minutos da etapa final, o atacante voltou a marcar. Com assistência de Bill, o jogador não perdoou e mandou a finalização para vencer o goleiro Gabriel.

FICHA TÉCNICA



JUVENTUDE 2 x 0 SPORT

Data: 14 de julho de 2025, segunda-feira



Horário: às 20h (de Brasília)



Local: Estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul (RS)



Árbitro: Jefferson Ferreira de Moraes-GO



Assistentes: Eduardo Goncalves da Cruz-MS e Leone Carvalho Rocha-GO



VAR: Adriano de Assis Miranda



Cartão vermelho: nenhum



Cartões amarelos: Hudson, Jadson e Matheus Babi (Juventude); Matheus Alexandre, Lucas Rafael e Pedro Augusto (Sport)

GOLS: Gilberto, aos 11? do 1°T e 3? do 2°T (Juventude)

JUVENTUDE: Gustavo; Reginaldo, Wilker Ángel, Marcos Paulo e Marcelo Hermes; Hudson (Caique) e Jadson; Emerson Batalla (Giovanny), Bill (Nenê) e Luis Mandaca (Alan Ruschel); Gilberto (Matheus Babi)



Técnico: Claudio Tencati

SPORT: Gabriel; Matheus Alexandre, Rafael Thyere, Chico e Igor Aquino (Romarinho); Christian Rivera, Lucas Lima, Zé Lucas (Pedro Augusto), Sérgio Oliveira (Rodrigo Atencio) e Chrystian Barletta (Jefferson Borges); Gonçalo Paciência (Kevyson)



Técnico: Daniel Paulista