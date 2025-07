Jorge Masvidal deixa rivalidade de lado e presta solidariedade a Ben Askren

Em meio ao grave problema de saúde enfrentado por Ben Askren no momento, Jorge Masvidal optou por deixar o clima hostil que existia entre eles no passado e expressar sua solidariedade ao antigo rival. Através de uma publicação no seu perfil oficial no 'Instagram' (veja abaixo ou clique aqui), 'Gamebred' fez questão de exaltar a força demonstrada pelo ex-campeão meio-médio (77 kg) do Bellator e do ONE Championship na batalha travada por sua vida.

Vale lembrar que o veterano, atualmente com 40 anos de idade, foi internado em estado crítico com um quadro de pneumonia e infecção, há pouco mais de um mês. Devido à gravidade da situação, Askren precisou ser submetido a um transplante duplo de pulmão. Ainda em recuperação no hospital, o ex-lutador do UFC apareceu pela primeira vez após o procedimento em um vídeo publicado nas suas redes sociais e impressionou pela fisionomia quase irreconhecível, com um semblante bem mais frágil e abatido. O drama vivido pelo wrestler gerou uma comoção na comunidade do MMA, levando até mesmo antigos rivais a se manifestarem em apoio, como foi o caso de Masvidal.

"E aí, meu irmão? Eu sei que nós fomos rivais no ringue. (Mas) eu só quero dizer, Deus te abençoe. E quando eu voltar para os EUA, se eu puder apertar sua mão, irmão, e rezar com você, isso seria incrível. Eu sei que você vai passar por isso porque você é um guerreiro do c***, irmão. Deus abençoe. Sua história é loucamente inspiradora, o que você está passando neste momento. Deus te abençoe. E eu espero voltar e poder apertar sua mão. Espero que tudo esteja bem, irmão", declarou Masvidal.

Masvidal vs Askren

A rivalidade entre os dois teve início em 2019, quando o recém-chegado ao Ultimate Ben Askren foi escalado para enfrentar o veterano da organização Jorge Masvidal. Depois de dominar a divisão dos meio-médios fora do UFC e estrear na liga com uma vitória sobre o ex-campeão Robbie Lawler, o wrestler americano usou e abusou do 'trash talk' na promoção do combate contra 'Gamebred', que, à época, ainda não tinha ascendido ao estrelato.

Porém, dentro do octógono, Askren acabou nocauteado em apenas 5 segundos - recorde na história do UFC - por uma joelhada voadora, seguida de mais alguns socos aplicados por Jorge com o adversário inconsciente, até a interrupção do árbitro central. O desfecho extraordinário da disputa serviu para elevar Masvidal ao posto de estrela da companhia e encerrou a 'aura' que existia sobre Ben, que vinha invicto no MMA profissional.

