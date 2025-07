Jorge Jesus revela arrependimento por recusa à seleção brasileira: 'Errei'

Do UOL, em São Paulo

Anunciado como novo técnico do Al-Nassr, da Arábia Saudita, Jorge Jesus revelou que se arrependeu de recusar um convite feito pela CBF para treinar a seleção brasileira. Ele não especificou quando isso aconteceu.

Há coisas na vida em que erramos. Errei por não ter aceitado o projeto da seleção do Brasil. Não quis ir para a seleção do Brasil porque estava de corpo e alma no Al-Hilal. Jorge Jesus, ao jornal Record

Jorge Jesus foi alvo da CBF

O técnico português já foi um sonho da seleção quando Ednaldo Rodrigues era o presidente. Como ele mesmo revelou, a procura aconteceu durante o período em que estava no Al-Hilal, entre julho de 2023 e maio de 2025.

Durante o período, o Brasil ficou sem técnico duas vezes. Fernando Diniz foi demitido no começo de 2024, e Dorival Júnior deixou o cargo em março de 2025.

Conversas aconteceram antes da chegada de Carlo Ancelotti, o atual treinador. Jorge Jesus, junto de Abel Ferreira, foi um dos nomes estudados pela entidade na busca por um substituto para Dorival, mas acabou ficando para trás com o avanço da entidade por Ancelotti. Jesus era um dos caminhos mais "fáceis" após ter deixado o Al-Hilal.

O treinador agora volta à Arábia Saudita. Ele treinou o Al-Hilal em duas oportunidades (entre 2018 e 2019 e entre 2023 e 2025). Esta será a primeira passagem de Jorge Jesus pelo Al-Nassr. No clube, ele comandará o seu compatriota Cristiano Ronaldo.