Jogos Olímpicos de 2028 ganham nova programação e natação e atletismo tem ordem invertida

A organização dos Jogos Olímpicos de Los Angeles de 2028 divulgou, nesta segunda-feira, a programação provisória das provas das modalidades que vão ter início daqui a três anos. E a próxima edição reserva algumas surpresas. A principal delas é a inversão da ordem de disputa da natação com o atletismo.

O evento, que terá início no dia 14 de julho, vai contar com as provas de atletismo agendadas na primeira semana de disputas, período que tradicionalmente era destinado aos atletas da natação. Com essa alteração, os competidores vão cair na piscina a partir da semana final. O encerramento dos Jogos estão marcados para o dia 30 de julho.

A justificativa para alterar a ordem de duas modalidades tão tradicionais está na utilização do So-Fi Stadium, local também da cerimônia de abertura, para a natação. Para que a praça esportiva possa estar em condições de receber todas as provas, elas têm de acontecer a partir do dia 22 de julho.

Além disso, os jogos das fases preliminares de algumas modalidades terão início antes mesmo da Cerimônia de abertura do evento. São os casos do futebol, basquete, handebol, rugby, críquete, polo aquático e hóquei na grama.

O calendário tem ainda uma outra mudança no que diz respeito ao calendário. O tiro esportivo, esporte que normalmente é o primeiro a distribuir medalhas nos Jogos, vai perder essa peculiaridade em 2028.

De acordo com a nova programação do Comitê Organizador, o primeiro pódio em 2028 vai vir do triatlo. A prova vai ser disputada na manhã de sábado do dia 15 de julho, um dia depois da execução da Cerimônia de Abertura.