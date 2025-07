João Fonseca fura top 50 pela 1ª vez e tem melhor ranking da carreira

João Fonseca está oficialmente entre os 50 melhores tenistas do mundo.

O que aconteceu

O fenômeno brasileiro subiu para a 48ª posição na última atualização do ranking da ATP. A lista foi divulgada hoje após a disputa de Wimbledon.

Fonseca saltou seis colocações. Ele começou a disputa do Grand Slam inglês em #54 e, com sua campanha avançando até a terceira rodada, chegou a 1.116 pontos no ranking.

O carioca de 18 anos é o primeiro brasileiro a entrar no top 50 do mundo desde 2015, quando Thomaz Bellucci estreou no seleto grupo. Desde então, nenhum outro tenista homem do Brasil chegou a conquistar tal feito. O mais próximo havia sido Thiago Wild, que tem #58 como a melhor posição de sua carreira, registrada em maio do ano passado.

Fonseca dá novos passos em direção ao seu objetivo pessoal no ano: ser um cabeça de chave já no Australian Open. Para isso, precisa encerrar e temporada de 2025 entre os 32 tenistas mais bem ranqueados.

Antes, ele terá mais um Grand Slam pela frente, o US Open. Na preparação para a quadra dura, ele volta à quadra para o Masters 1000 de Toronto, que começa em 27 de julho, e também está inscrito em Cincinatti antes da disputa do principal torneio dos EUA —que será disputado a partir de 24 de agosto.