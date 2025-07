João Fonseca atinge Top 50 pela primeira vez na carreira após atualização do ranking da ATP

Pela primeira vez na carreira, o brasileiro João Fonseca está no Top 50 do ranking da ATP. Nesta segunda-feira, após o término do torneio de Wimbledon, o carioca subiu à 48ª colocação, a melhor posição de sua vida até então.

Em Wimbledon, João Fonseca chegou até a terceira rodada, o que permitiu o brasileiro subir seis posições no ranking. Agora o jovem soma 1116 pontos na lista.

Nos Grand Slams de 2025, João Fonseca foi bem no geral. No Australian Open, chocou o mundo ao derrotar o então Top 10 Andrey Rublev na primeira rodada da competição. Por sua vez, em Roland Garros, o brasileiro caiu na terceira rodada para o britânico Jack Draper.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Joao Fonseca (@joaoffonseca)

Temporada de quadra dura

Na sequência da temporada, João Fonseca se prepara para uma série de competições em quadra dura, na América do Norte. Estes torneios culminarão no US Open, o último Grand Slam de 2025.

Antes do US Open, Fonseca vai disputar dois Masters 1000: em Toronto, no Canadá, e em Cincinnati, já nos Estados Unidos. Depois do Grand Slam, o carioca jogará duas competições em equipes. Primeiro, em setembro, representará o Brasil na Davis Cup. Em seguida, disputará a Laver Cup, que já tem grandes nomes confirmados, como Carlos Alcaraz, vice-campeão de Wimbledon, e Alexander Zverev.