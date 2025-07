'Inevitável': Milly e Alicia analisam saída de Vojvoda do Fortaleza

A saída de Juan Pablo Vojvoda do Fortaleza era questão de tempo, opinaram Alicia Klein e Milly Lacombe, no UOL News.

O Fortaleza anunciou a saída do treinador hoje (14), um dia após a derrota diante do Ceará, no Campeonato Brasileiro, competição em que a equipe tricolor está na zona de rebaixamento.

Milly Lacombe: Saída era inevitável

É tão difícil dizer adeus, mesmo dentro de relações acabadas. Tem até uma música muito popular sobre isso. [...] Acho que era inevitável. A fase era ruim há bastante tempo. Já houve outras fases ruins, das quais Vojvoda e o Fortaleza voltaram, mas, dessa vez, a gente estava diante de uma relação mais esgarçada. E não quer dizer que não haverá um reecontro.

Milly Lacombe

Alicia: O momento foi inesperado