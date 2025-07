Hernan: São Paulo liga alerta contra rebaixamento; há temor no clube

A um ponto do primeiro time na zona de rebaixamento do Brasileirão, o São Paulo ligou internamente o sinal de alerta, informou o colunista André Hernan no De Primeira.

Segundo ele, o rebaixamento é hoje o maior medo do Tricolor em meio ao arrocho financeiro.

Há um alerta muito claro. É um temor. Dentro do São Paulo, há um temor do time entrar num espiral e que não consiga sair, como aconteceu com o Santos. Aquela coisa, né? Time grande quando chega lá embaixo vai ficar complicado.

Há um temor sobre isso e não é de hoje. É o maior temor -- o fantasma do rebaixamento -- porque o São Paulo é um clube que nunca teve um descenso. Hoje é Flamengo e São Paulo.

André Hernan

O colunista detalhou que o receio da queda parte da própria diretoria, que ficaria marcada caso o São Paulo fosse rebaixado pela primeira vez.

De acordo com Hernan, o exemplo do que aconteceu com o Santos faz sombra no Morumbi.

Seria uma marca negativa muito grande para essa atual gestão, que é uma gestão que tem muita dificuldade, mas buscou títulos. Tem um monte de crítica para se fazer, muita coisa errada de contratações, mas é uma gestão que ganhou título inédito na Copa do Brasil e ganhou um Paulista depois de muito tempo com o próprio Crespo.

O temor gigante hoje dentro de São Paulo é brigar para não cair até o final e entrar numa espiral que o time não consegue sair.

André Hernan

Após a derrota para o Flamengo, Hernan Crespo afirmou que o foco do São Paulo está 100% no Brasileirão e tratou uma possível conquista das copas como "um sonho".

Lives de clubes no YouTube do UOL Esporte

Toda semana, sempre às 16h (de Brasília), o canal do UOL Esporte no YouTube tem lives 100% voltadas para você, torcedor de Corinthians, Flamengo, Palmeiras ou São Paulo. A cada dia, um clube diferente! Então, torcedor, fica esperto:

Live do Flamengo - segunda-feira (às 16h de Brasília)

Live do Palmeiras - terça-feira (às 16h de Brasília)

Live do Santos - quarta-feira (às 16h de Brasília)

Live do São Paulo - quinta-feira (16h de Brasília)

Live do Corinthians - sexta-feira (16h de Brasília)

Confira os horários das lives do UOL Esporte

08h30 (Segunda e sexta) - Posse de Bola - Eduardo Tironi, José Trajano, Juca Kfouri, Mauro Cezar Pereira, Arnaldo Ribeiro e Danilo Lavieri debatem os temas da semana.

08h30 (Terça a quinta) - UOL Esporte News - Eduardo Tironi e o time de colunistas do UOL comentam as principais notícias do dia

14h (Todos os dias) - De Primeira - Luiza Oliveira, PVC e André Hernan revelam os bastidores do mundo da bola.

O Canal UOL também está disponível na Claro (canal nº 549), Vivo TV (canal nº 613), Sky (canal nº 88), Oi TV (canal nº 140), TVRO Embratel (canal nº 546), Zapping (canal nº 64), Samsung TV Plus (canal nº 2074) e no UOL Play.

Assista ao De Primeira na íntegra