Hernan: Pedro não está 'em promoção', mas Flamengo aceita negociar

O atrito público com Filipe Luís não faz de Pedro um ativo em liquidação pelo Flamengo, informou o colunista André Hernan no De Primeira.

Apesar disso, o Rubro-Negro está aberto a negociar a venda do centroavante, que tem contrato no clube até o fim de 2027.

O Flamengo não vai colocar preço de banana, o Pedro não está em promoção, como essa minha fonte me disse, mas é um jogador que o Flamengo está aberto a essa possibilidade de negociação.

Hoje o Pedro tem um futuro incerto no Flamengo, essa é a verdade. Mercado ele tem, mas não é um jogador em que está à venda em liquidação. Ouvi isso de uma pessoa do Flamengo no sábado, depois da confusão toda.

É um impasse que as pessoas vão tentar resolver para ver qual será o futuro, que hoje, agora, é totalmente incerto.

André Hernan

O colunista destacou que o Flamengo não planeja negociar Pedro com outro clube brasileiro.

Ou seja, uma possível saída de Pedro nesta janela de transferências vai depender da capacidade dos agentes dele de apresentar ao clube uma proposta do exterior.

Ele já tem oito jogos no Brasileirão e não poderia jogar uma Copa do Brasil, por exemplo. Então, fica muito escasso o mercado nacional para o Pedro, por mais que já no fim de semana começaram movimentações, que são naturais.

Movimenta ali, especula aqui, oferece ali, mas o Pedro é um ativo que o Flamengo se deu ao luxo de negar uma proposta de 20 milhões de euros quando o Palmeiras queria contratar ele. André Hernan

