Grupo de direitos das pessoas com deficiência critica festa de Yamal por usar pessoas com nanismo

MADRI (Reuters) - Um grupo espanhol de direitos dos deficientes prometeu tomar medidas legais em relação à contratação de pessoas com nanismo como entretenimento na recente festa de aniversário de 18 anos do astro do Barcelona Lamine Yamal, condenando a prática como discriminatória.

O jovem atacante, que ajudou a Espanha a conquistar o Campeonato Europeu no ano passado, comemorou sua maioridade no sábado com uma festa repleta de estrelas que incluiu convidados famosos do setor musical, como Bizarrap, Bad Gyal ou Quevedo, além de muitos de seus companheiros do Barça e influenciadores de mídia social.

A Associação para Pessoas com Acondroplasia e Outras Displasias Esqueléticas (ADEE) disse em um comunicado que o uso de pessoas com nanismo como espetáculo na festa de Yamal perpetuou estereótipos, alimentou a discriminação e minou a dignidade e os direitos das pessoas com deficiência.

Ela citou a lei espanhola sobre direitos das pessoas com deficiência, que proíbe espetáculos ou atividades recreativas que utilizem pessoas com deficiência de forma a provocar o ridículo ou minar sua dignidade.

"É inaceitável que, no século 21, pessoas com nanismo ainda sejam usadas para entretenimento em festas particulares, especialmente quando há figuras públicas envolvidas", disse a presidente da ADEE, Carolina Puente.

"A dignidade e os direitos de nossa comunidade não podem ser fonte de diversão em nenhuma circunstância."

Os representantes de Yamal não responderam imediatamente a pedidos de comentário da Reuters.

Yamal postou na segunda-feira uma edição de vídeo de um minuto com os destaques da festa em sua conta do Instagram que mostrava os colegas de Barça Gavi e Robert Lewandowski jogando pôquer e roleta, embora não parecesse mostrar pessoas com acondroplasia, o distúrbio genético que causa nanismo.

O espanhol -- que venceu a LaLiga, a Copa do Rei e a Supercopa da Espanha com o Barcelona nesta temporada -- usava um terno branco com uma rosa vermelha na lapela, joias luxuosas e uma bengala, de acordo com o tema 'gangster italiano' da festa.

