Governo espanhol investiga festa de Lamine Yamal por possível ridicularização de pessoas com nanismo

A festa de Lamine Yamal está dando o que falar na Espanha. Agora com 18 anos, o astro do Barcelona fez uma celebração muito íntima para comemorar seu aniversário. Porém, o governo espanhol irá investigar o evento organizado pelo jovem, com suspeitas de que foram violadas leis que proíbem a ridicularização de pessoas com deficiências, em especialmente as com nanismo.

O Ministério dos Direitos Sociais espanhol teria solicitado ao Ministério Público, ao Provedor de Justiça e ao Gabinete de Combate aos Crimes de Ódio para que investiguem a festa dada por Yamal.

Segundo o diretor-geral da Deficiência, Jesús Martín, o departamento solicitou esclarecimentos sobre se, na festa de 18 anos do atleta, foram denegridas pessoas com nanismo, violando a "Lei da Deficiência", que não estabelece sanções, mas proíbe tais atividades na Espanha há quase três anos.

Além disso, o responsável pela área expressou preocupação com Yamal, "um jovem com tantos seguidores, um influenciador para os jovens, daria esse tipo de festa, o que poderia ter um efeito dominó sobre os jovens", segundo ele.

"Estamos preocupados que pessoas com dinheiro, pessoas com poder, acreditem que podem se safar. Não ficaremos de braços cruzados diante dessas indicações publicadas na mídia. A lei se aplica a todos, aos humildes e aos poderosos", disse Jesús Martín, em entrevista à Agência EFE.

Denúncia

Por fim, a Associação de Pessoas com Acondroplasia e Outras Displasias Esqueléticas com Nanismo (ADEE), entidade da Confederação Espanhola de Pessoas com Deficiência Física e Orgânica (COCEMFE), anunciou uma ação judicial contra Lamine Yamal por, segundo a denúncia, contratar pessoas com essas deficiências em sua festa.