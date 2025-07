Governadora de Nova York diz que Copa do Mundo pode ser alvo de ataques com drones

Por David Shepardson

WASHINGTON (Reuters) - A governadora de Nova York, Kathy Hochul, pediu na segunda-feira que o presidente Donald Trump aumente as defesas federais contra ataques de drones, dizendo que eventos como a Copa do Mundo e as comemorações do 250º aniversário dos EUA são "alvos primários".

Ela observou que, no próximo verão, "a área de Nova York será o epicentro de vários eventos de alto nível, incluindo a Copa do Mundo, a flotilha de Tall Ships, a Revisão Naval Internacional, o maior show de fogos de artifício da Macy's e a comemoração do 250º aniversário dos Estados Unidos, que serão alvos primários".

"Precisamos de uma estratégia federal abrangente que não apenas melhore drasticamente as capacidades de detecção de drones em nível nacional, mas que também ofereça medidas de mitigação robustas e em várias camadas", disse Hochul em uma carta a Trump divulgada na segunda-feira.

Ela afirmou que o governo precisa fazer um trabalho melhor para proteger "infraestruturas críticas como centros populacionais, serviços públicos e ativos militares".

Hochul instou a Casa Branca a agir, citando uma série de incidentes no ano passado e o uso crescente de drones na guerra na Ucrânia e em outros pontos problemáticos ao redor do mundo.

A Casa Branca não comentou imediatamente. No mês passado, Trump criou uma força-tarefa federal para garantir o controle dos EUA sobre os céus norte-americanos, ampliar as restrições sobre locais sensíveis, expandir o uso federal da tecnologia para detectar drones em tempo real e prestar assistência às autoridades policiais estaduais e locais.

A final da Copa do Mundo será realizada em 19 de julho de 2026, em East Rutherford, Nova Jersey, a cerca de 20 km da cidade de Nova York.

"Um ataque contra a infraestrutura militar e crítica estratégica em Nova York representa um perigo urgente para os Estados Unidos", disse Hochul. "A realidade é que o governo federal está despreparado e mal posicionado para detectar e mitigar ameaças (de drones) e os Estados estão prejudicados pela falta de autoridade legislativa e de ação da Administração Federal de Aviação".

No mês passado, Michael Kratsios, diretor do Escritório de Políticas de Ciência e Tecnologia da Casa Branca, disse que Trump também pretende abordar a "crescente ameaça de terroristas criminosos e o uso indevido de drones por estrangeiros no espaço aéreo dos EUA".

Ele afirmou que o país está "protegendo nossas fronteiras contra ameaças à segurança nacional, inclusive no ar, com eventos públicos de grande escala como as Olimpíadas e a Copa do Mundo no horizonte".

Los Angeles sediará os Jogos Olímpicos de 2028.