Gabi Portilho é um dos trunfos da seleção para a Copa América Feminina

Gabrielle Jordão Portilho, de 29 anos, é uma das grandes atletas do futebol feminino no nosso país e uma das estrelas da Copa América Feminina. A atacante foi protagonista no Corinthians, conquistou quatro títulos do Campeonato Brasileiro, além de duas Libertadores e três Campeonatos Paulistas.

Gabi Portilho começou sua carreira no Fut. Art. (DF). Depois, passou pelo Fluminense (DF), Olympia (SC), Jaraguá (SC) e Joinville (SC). Em 2013, foi contratada pelo Kindermann, onde foi vice-campeã brasileira em 2014. Em 2015, foi vice-campeã pelo São José Esporte Clube. Osasco e 3B foram os últimos clubes da atacante da seleção brasileira antes de ser uma das principais jogadoras do Timão.

Entre 2015 e 2017, Gabi Portilho teve uma breve passagem no futebol europeu, defendendo o Madrid CFF. No clube espanhol, sofreu uma grave lesão no joelho, que a deixou fora dos gramados por cerca de um ano.

Em dezembro de 2024, assinou com o clube norte-americano Gotham FC. Ela ganhou a Liga dos Campeões da Concacaf Feminina com o Gotham nas temporadas 2024 e 2025.

A estreia de Gabi em seleções brasileiras aconteceu em 2012, quando defendeu o país no Mundial sub-17. Pela seleção principal, foi convocada pela primeira vez para um amistoso contra a Bolívia, em 2017. Seu primeiro título com a seleção foi a Copa América Feminina de 2022. Convocada para a Olimpíada de 2024, foi crucial na campanha da medalha de prata, marcando o gol da vitória sobre a anfitriã França nas quartas de final.

Gabi Portilho, quando atuava pelo Corinthians, foi indicada ao Ballon d'Or (Bola de Ouro) no ano passado e ficou na 18ª posição. Ela foi a única jogadora indicada que atuava na América do Sul.

O Brasil venceu a Venezuela por 2 a 0 neste domingo, pela primeira rodada do Grupo B da Copa América Feminina, no Estádio Chillogallo, em Quito, no Equador, com gols de Amanda Gutierres e Duda Sampaio.

A seleção volta a campo nesta quarta-feira, contra a Bolívia. A bola rola às 18h (de Brasília), no Estádio Chillogallo.