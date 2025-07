Questão sobre Pelé rendeu único milhão no programa de Huck; Você acertaria?

A Copa do Mundo de 1950 impediu, ontem, que Eliza Feitoza se tornasse a segunda a levar R$ 1 milhão no quadro "Quem Quer Ser um Milionário?", do Domingão com o Hulk. Esta, porém, não foi a primeira vez que o Mundial apareceu na "pergunta do milhão".

O que aconteceu

A única "campeã" do quadro precisou acertar o número da camisa de Pelé na Copa de 1958. Jullie Dutra levou o prêmio em dezembro de 2023, ao apontar que o então jovem de 17 anos vestiu a camisa 10.

A jornalista, porém, contou com uma ajuda para levar R$ 1 milhão para casa. Ela usou a opção de "Ligar para um amigo", e pediu ajuda para sua amiga Nefertite Amanajás, de Belém, no Pará.

Roteiro bem diferente de Eliza Feitosa, que não soube o nome do atacante responsável pelo "Maracanaço" na Copa de 1950. A opção certa era Alcides Ghiggia, mas ela apontou Obdulio Ghiggia e ficou apenas com R$ 500 mil.

Pergunta que valia R$ 1 milhão não foi respondida corretamente no Domingão com Huck Imagem: Reprodução/TV Globo

Alcides Ghiggia foi o responsável pelo segundo gol do Uruguai na final contra o Brasil, disputada no Maracanã. A seleção brasileira saiu na frente com Friaca, mas sofreu a virada em casa e amargou o vice-campeonato diante de 173.850 pessoas.

Futebol complicou outro participante

A "pergunta do milhão" de Luiz Pradines foi: "Tsu Chu e Harpastum foram práticas esportivas que deram origem a qual destes esportes?". A opções eram: natação, futebol, judô e esgrima.

O participante com mestrado no ITA escolheu esgrima, mas a resposta correta era futebol. Na ocasião, ele podia usar duas ajudas.

A edição aconteceu também em dezembro de 2023, uma semana antes de Jullie Dutra ser a primeira a acertar a "pergunta do milhão".