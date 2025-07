Fora de casa, São Paulo busca encerrar jejum de seis anos contra o Red Bull Bragantino

Na noite da próxima quarta-feira (16), o São Paulo encara o Red Bull Bragantino para tentar encerrar um incômodo jejum contra o adversário. O Tricolor não vence o Massa Bruta fora de casa desde 2019.

O último triunfo em Bragança Paulista ocorreu em 3 de março de 2019, pela nona rodada da primeira fase do Paulistão. Sob o comando de Vagner Mancini, o São Paulo venceu por 2 a 0, com gols de Pablo e Arboleda.

Naquela partida, o Tricolor entrou em campo no esquema 3-5-2, com a seguinte escalação: Tiago Volpi; Bruno Alves, Anderson Martins e Arboleda; Igor Vinícius, Antony, Luan, Helinho e Léo; Hernanes e Pablo. Durante o jogo, Nenê, Jonathan Gómez e Diego Souza também participaram, saindo do banco de reservas.

Desde então, porém, o São Paulo acumulou cinco derrotas e três empates diante do Bragantino fora de casa, com 14 gols sofridos e apenas 8 marcados. O encontro mais recente entre as equipes foi em fevereiro deste ano, pelo Paulistão, quando o time do interior venceu por 1 a 0, com gol de Matheus Fernandes.

Na época da última vitória do Tricolor, o resultado teve peso importante, pois quebrou uma sequência de cinco partidas sem vencer na temporada. Agora, um novo triunfo pode novamente dar confiança ao time, que tenta se recuperar no Campeonato Brasileiro.

O São Paulo ocupa atualmente a 15ª posição, com 12 pontos, apenas um acima do Vitória, que abre a zona de rebaixamento. O Red Bull Bragantino, por sua vez, vive fase bem melhor e aparece em 4º lugar, com 23 pontos.

A bola rola às 21h30 (de Brasília), no Estádio Municipal Cícero de Souza Marques, em Bragança Paulista, pela 14ª rodada da Série A.