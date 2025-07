Fim da linha! Viviane Araújo se despede do UFC após seis temporadas

Viviane Araújo não faz mais parte do elenco do UFC. A própria lutadora brasileira confirmou, por meio de uma publicação em seu perfil no Instagram, que está oficialmente desligada da organização após seis temporadas representando a companhia. Ex-integrante do Top 10 do peso-mosca (57 kg), Vivi encerra sua trajetória na maior organização de MMA do mundo com sete vitórias e seis derrotas no octógono.

A decisão encerra um capítulo importante na carreira da brasileira, que durante grande parte de sua passagem pela liga se manteve entre as principais atletas da divisão até 57 kg. Com um estilo agressivo e técnico, Viviane conquistou espaço em cards de destaque e representou o Brasil em combates de alto nível.

"Hoje encerro meu ciclo no UFC entre as 10 melhores do mundo na minha categoria. Foram seis anos intensos, desafiadores e transformadores. Me despeço do UFC com o coração cheio de gratidão e os olhos voltados para o futuro. Esse não é o fim, é um novo começo", escreveu.

Seis anos de história no UFC

A brasileira estreou no UFC, em 2019, iniciando sua trajetória com uma vitória marcante por nocaute sobre Talita Bernardo. Ao longo da passagem pela organização, acumulou triunfos expressivos contra nomes como Roxanne Modafferi, Andrea Lee, Jennifer Maia e Alexis Davis, firmando-se como presença constante no ranking da categoria até 57 kg. Seu último resultado positivo foi diante de Karine Silva, que até então estava invicta no evento.

Apesar da boa competitividade frente a atletas do topo da divisão, a brasileira vinha de uma derrota por decisão unânime para Tracy Cortez no UFC 317, em junho deste ano. Na luta, foi dominada pela norte-americana. Em sua despedida, Vivi ressaltou as dificuldades enfrentadas até alcançar o topo, exaltou a coragem para seguir em frente e prometeu continuar em busca de novos objetivos. Além disso, deixou claro que sua trajetória no universo das lutas ainda não chegou ao fim.

