Presidente do sindicato de jogadores detona Mundial da Fifa: 'Pão e circo'

Sergio Marchi, presidente da Fifpro, o sindicato dos jogadores de futebol, disparou críticas ao Mundial de Clubes e ao presidente da Fifa, Gianni Infantino, em uma nota publicada após o fim da competição.

O que aconteceu

Marchi definiu o Mundial como "pão e circo". O presidente da Fifpro afirmou que a Fifa, com a competição, "esconde uma perigosa desconexão com a realidade que a maioria dos jogadores ao redor do mundo está passando".

Marchi citou as questões climáticas dos EUA, se referindo ao fato de que alguns jogos foram disputados em horários com altas temperaturas. Além disso, o presidente da Fifpro comentou a realização do torneio em meio a um "calendário saturado" — o Mundial aconteceu no mês em que os times europeus estariam de férias.

Veja o comunicado na íntegra

"Embora o recente Mundial de Clubes da Fifa tenha gerado entusiasmo entre muitos torcedores e permitido que alguns dos maiores nomes do futebol mundial fossem vistos no mesmo torneio, a Fifpro não pode deixar de apontar, com absoluta clareza, que esta competição esconde uma perigosa desconexão com a verdadeira realidade que a maioria dos jogadores de futebol ao redor do mundo está passando.

O que foi apresentado como um festival global de futebol nada mais era do que uma ficção encenada pela Fifa, conduzida por seu presidente, sem diálogo, sem sensibilidade e sem respeito por aqueles que sustentam o jogo com seus esforços diários. Uma encenação grandiloquente que inevitavelmente lembra o "pão e circo" da Roma de Nero, entretenimento para as massas enquanto por trás da cortina se aprofunda a desigualdade, a precariedade e a falta de proteção dos verdadeiros protagonistas.

A maioria dos jogadores de futebol do mundo não recebe seu salário integral, joga apenas alguns meses do ano e o faz sem garantias mínimas de estabilidade, cobertura médica ou condições de trabalho decentes. Essa realidade foi completamente ignorada pela Fifa, que optou por continuar aumentando sua receita às custas do corpo e da saúde dos jogadores.

O torneio também ocorreu em condições inaceitáveis, com partidas sendo disputadas em clima extremamente quente e em temperaturas que colocam em risco a integridade física dos jogadores. Esta situação não só deve ser denunciada, mas também deve ser fortemente condenada. Sob nenhuma circunstância isso deve acontecer novamente na Copa do Mundo da Fifa do próximo ano.

Da Fifpro temos alertado sobre a saturação do calendário, a falta de descanso físico e mental para os jogadores e a falta de diálogo por parte da Fifa. Esta forma de organizar torneios, sem ouvir a federação que reúne associações de jogadores em todo o mundo, é unilateral, autoritária e baseada apenas numa lógica de rentabilidade econômica, não de sustentabilidade humana.

Você não pode mais brincar com a saúde dos jogadores de futebol para alimentar uma máquina de marketing. Nenhum espetáculo é possível se a voz dos protagonistas estiver desligada.

Da Fifpro reiteramos nosso compromisso, defenderemos firmemente todos os direitos, denunciaremos todos os abusos e exigiremos que a Fifa adote uma política verdadeiramente inclusiva, que respeite a integridade dos jogadores de futebol e os coloque no centro de todas as decisões."