Exemplo! Poatan inaugura instituto social para jovens em São Paulo: "Sonho coletivo"

No último final de semana, Alex Pereira aumentou consideravelmente seu legado sem sequer competir no octógono mais famoso do mundo. Isso porque o ex-campeão peso-médio (84 kg) e meio-pesado (93 kg) do UFC inaugurou seu projeto social voltado para a educação e desenvolvimento de jovens da região em que o lutador cresceu, no bairro Batistini, em São Bernardo do Campo (SP). Com o lema 'Força, Foco e Futuro', o 'Instituto Poatan' irá atender desde crianças de quatro até adolescentes de 17 anos de idade.

O espaço irá oferecer aulas de inglês, treinos de lutas e, futuramente, outras atividades educacionais para jovens, como computação. A iniciativa começou em abril, quando Poatan comprou o prédio e começou as obras de reformulação. No processo, o astro do UFC até se frustrou ao ser informado que as paredes de seu instituto haviam sido pichadas. Mas agora, com o projeto concluído, o brasileiro celebrou em suas redes sociais.

"Ontem foi um dia histórico. A inauguração do Instituto Poatan não é só uma realização pessoal, mas a concretização de um sonho coletivo. Um espaço feito com propósito, com raiz, e com o coração voltado para transformar vidas através do esporte, da disciplina e da superação", comemorou o striker paulista em sua conta no Instagram (veja abaixo ou clique aqui).

Próxima luta de Poatan

A opção mais provável neste momento é que Alex Poatan faça a tão aguardada revanche contra Magomed Ankalaev. O russo, seu único algoz na divisão dos meio-pesados até aqui, foi responsável por encerrar seu reinado na categoria em março deste ano.

Desde então, o atual campeão até 93 kg do UFC tem oferecido uma chance do brasileiro se vingar, mas acusava o rival de 'fugir' da revanche. Mas, aparentemente, a espera de Ankalaev e dos fãs deve acabar em breve.

Confira abaixo o texto de Poatan na íntegra:

