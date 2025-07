Ex-Inter e Corinthians, Moisés acumula títulos no CSKA Moscou

O lateral esquerdo Moisés segue empilhando títulos com a camisa do CSKA Moscou. Depois de terminar a última temporada com a conquista da Copa da Rússia, Moisés já iniciou na atual com mais um título. No último sábado, a equipe do brasileiro conquistou a Supercopa da Rússia em cima do Krasnodar.

"Importante iniciar a temporada com um título. Foi um jogo muito difícil, muito disputado, mas conseguimos sair vitoriosos e com a taça. A equipe toda está de parabéns e a expectativa é de uma temporada promissora", ressaltou o jogador.

Moisés iniciou sua quarta temporada na Rússia. Até então, foram 107 partidas com a camisa do CSKA, com cinco gols e quatro assistências. O lateral foi duas vezes campeão da Copa da Rússia, além da Supercopa da Rússia.

"Meu terceiro título aqui na Rússia. Estou muito feliz com a história que estou construindo com a camisa do CSKA. Sempre tive o sonho de atuar na Europa e hoje estou realizando. Que eu possa atingir novos objetivos e fazer história por aqui", completou Moisés, que tem passagens por Internacional, Bahia e Corinthians no Brasil.

O CSKA voltará a campo no próximo dia 21 diante do Gazovik Orenburg, fora de casa, pela primeira rodada do Campeonato Russo.