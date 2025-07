Estreia da biometria facial marca pior público do ano, mas Corinthians vê saldo positivo

O jogo entre Corinthians e Red Bull Bragantino, no último domingo, pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro, ficou marcado pela estreia da biometria facial nas catracas da Neo Química Arena. Apesar do clube ter registrado seu pior público do ano, a diretoria alvinegra vê o saldo da tecnologia como positivo.

O Timão montou uma força-tarefa para implementar, em um espaço de três semanas, um sistema que levaria cerca de três meses para ser instalado. No entanto, mesmo com a ausência de testes, o acesso dos torcedores ocorreu sem grandes intercorrências.

Ao todo, 33.847 pessoas compareceram ao estádio. O Corinthians informou, em nota oficial, que a taxa de problemas foi inferior a 0,5%.

A Gazeta Esportiva acompanhou todo o processo de perto. Um pequeno problema atrasou a abertura dos portões em 23 minutos do horário previsto (17h). A Polícia exigiu que a Ouvidoria estivesse completamente montada para autorizar a entrada da torcida.

A demora formou algumas longas filas nos portões do estádio. Porém, quando o acesso foi liberado, a entrada dos torcedores ocorreu de maneira tranquila. A reportagem esteve presente nos setores Norte e Oeste, mas ouviu relatos de que a torcida também não enfrentou contratempos nos setores Sul e Leste. Houve apenas 'um ou outro' problema.

Longa fila para entrada de torcedores no setor Oeste da Neo Química Arena

Algumas das poucas falhas identificadas pelo Corinthians envolviam pessoas que cadastraram a biometria de forma equivocada (com fotos usando óculos ou boné, por exemplo) ou que não cadastraram sua face. Neste caso, o torcedor precisou fazer o registro e aguardar alguns minutos para que a identificação fosse lançada no sistema.

As principais reclamações vieram dos corintianos que adquiriram camarotes, que geralmente podem entrar quatro horas antes do início da partida. Por ali, houve relatos de pais que entraram, mas que viram seus filhos não serem liberados. No entanto, já perto do jogo começar, a reportagem da Gazeta Esportiva ouviu de seguranças que a situação foi normalizada.

Diretor de Tecnologia do Corinthians, Marcelo Munhoes celebrou o sucesso da identificação por biometria facial na Neo Química Arena. "Foi um projeto muito desafiador, que demoraria cerca de três meses e foi executado em três semanas. Foi uma decisão que o Corinthians abraçou, com todos os departamentos internos ajudando na operação. O presidente Osmar Stabile falou que a implementação do facial era o foco neste momento e conseguimos implementar em tempo recorde".

"Temos diversos ganhos com o facial, pois ele é mais rápido na entrada em relação ao QR Code, já que não precisa mais trazer uma folha ou usar a tela do celular para acessar o estádio. Basta mostrar a sua face e em cerca de dois a três segundos, o torcedor já é liberado", acrescentou.

Em nota, o Segundo Batalhão de Polícia de Choque também informou que o acesso dos torcedores com a nova tecnologia "transcorreu sem maiores intercorrências, não gerando nenhuma ocorrência policial".

Entrada de torcedores no setor Norte, um dos mais populares do estádio, ocorreu tranquilamente

A partir de agora, todo torcedor precisará fazer o cadastramento de sua biometria facial para comprar ingressos, que são pessoais e intransferíveis. A medida virou obrigatória por Lei em todos os estádios do Brasil com capacidade superior a 20 mil pessoas desde o último dia 14 de junho.

Com isso, como constatou a Gazeta Esportiva neste domingo, o Corinthians praticamente extinguiu cambistas dos arredores da Neo Química Arena, como era costume anteriormente.

O Timão foi o último clube da Série A a adotar o recurso. A antiga gestão, presidida por Augusto Melo, divergia sobre a escolha da empresa responsável pelo sistema e, depois de atrasos, acabou assinando com a Bepass. Posteriormente, a diretoria chefiada por Stabile rescindiu o contrato e fechou parceria com a LigaTech.

O Corinthians iniciou o cadastramento da biometria facial no site do Fiel Torcedor em meados de junho.