Escalação do Santos: Peixe faz penúltimo treino antes de pegar o Flamengo

O Santos voltou ao CT Rei Pelé, na tarde desta segunda-feira, e concluiu o penúltimo treino antes do próximo compromisso. O técnico Cleber Xavier prepara o time para a volta do Campeonato Brasileiro, contra o Flamengo. O jogo, válido pela 14ª rodada, está marcado para quarta-feira, às 20 horas (de Brasília), no estádio alvinegro.

No treino do domingo, o elenco do Santos trabalhou na Vila Belmiro. Porém, nesta reta final de preparação, os jogadores e a comissão voltam ao CT. Antes dos trabalhos desta tarde, aliás, os jogadores cumprimentaram alguns torcedores presentes nos arredores do local.

De olho nas atividades de hoje! ? pic.twitter.com/WEj2yfuO0S ? Santos FC (@SantosFC) July 14, 2025

Neymar foi a campo e treinou normalmente com o restante do elenco. O volante Willian Arão, que ficou de fora da vitória de 3 a 1 sobre a Desportiva Ferroviária, na última quinta-feira, para fazer um reforço muscular, também esteve no gramado.

Para o duelo contra o Flamengo, Cleber Xavier não poderá contar com o volante João Schmidt e com o meio-campista Benjamín Rollheiser, que cumprem suspensão pelo terceiro cartão amarelo.

A tendência é que o técnico mantenha a escalação que iniciou o amistoso em Cariacica. Sendo assim, um provável Santos tem: Brazão, Escobar, João Basso, Luan Peres e Souza; Tomás Rincón, Zé Rafael e Neymar; Barreal, Deivid Washington e Guilherme.

Vale ressaltar que o Peixe receberia o Palmeiras neste fim de semana, mas a CBF decidiu adiar o clássico, já que o Verdão estava na disputa da Copa do Mundo de Clubes da Fifa, nos Estados Unidos.

Atualmente, o Santos ocupa a 16ª colocação do Brasileirão, com 11 pontos somados. O Flamengo é o líder, com 27.